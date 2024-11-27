Допобразование в Хабаровском крае стало доступнее благодаря нацпроекту

В образовательных организациях Хабаровского края за последние три года созданы новые места для обучения детей по программам допобразования. На эти цели в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» региону выделено более 13 миллионов рублей.

Свыше 1850 ребят получили возможность обучения по художественной, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой, технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной направленностям. Как сообщили в министерстве образования и науки края, в 79 образовательных организациях поставлено современное оборудование. Это цифровые микроскопы, метеостанция, мобильные лабораторные комплексы, тренажер-манекен, ноутбуки, 3Д-принтеры, наборы для конструирования, графические планшеты, фотоаппарат, станки, шлем виртуальной реальности, туристические палатки, катамараны, кукольный театр, мебель, музыкальные инструменты, шахматные наборы, а также спортивное снаряжение для занятий футболом, волейболом, баскетболом, самбо, киокусинкай каратэ. Среди учреждений, получивших оборудование, — детский сад № 192 Хабаровска. Для занятий приобрели спортивные скамейки, конусы, коврики для фитнеса и степ-платформы. С 2023 года в детском саду спортивный инвентарь эффективно используют воспитанниками на занятиях физкультурой и спортом. — Национальный проект «Образование» способствует развитию системы дополнительного образования детей в Хабаровском крае, обеспечивая доступ к современным образовательным технологиям и расширяя возможности для всестороннего развития подрастающего поколения. Реализация проекта позволила оснастить средствами обучения и воспитания образовательные организации удаленных территорий края Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов, Охотского округа, — подчеркнула начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки края Ирина Ивлева.