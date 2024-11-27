Поддержку в рамках нацпроекта получат 15 субъектов туриндустрии Хабаровского края

В этом году на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей — на 60 процентов больше, чем годом ранее. Часть средств — 35 миллионов рублей — деньги «Единой субсидии», выделенной Хабаровскому краю в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», еще 15 миллионов рублей поступили из краевого бюджета. Благодаря господдержке бизнес сможет возместить до 85 процентов своих вложений в развитие и повышение качества туристских услуг.