Поддержку в рамках нацпроекта получат 15 субъектов туриндустрии Хабаровского края

Posted 27 ноября, 06:31
Published 27 ноября, 06:31
Modified 28 ноября, 03:39
Updated 28 ноября, 03:39
В этом году на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей — на 60 процентов больше, чем годом ранее. Часть средств — 35 миллионов рублей — деньги «Единой субсидии», выделенной Хабаровскому краю в рамках президентского нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», еще 15 миллионов рублей поступили из краевого бюджета. Благодаря господдержке бизнес сможет возместить до 85 процентов своих вложений в развитие и повышение качества туристских услуг.
— В этом году на конкурс поступило 29 заявок. Для сравнения, в прошлом году это было 23 пакета документов. Впервые мы работали через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки ГИИС «Электронный бюджет». По итогам рассмотрения документов к участию в отборе допущено 18 субъектов МСП края из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также Солнечного, Ванинского, Хабаровского и района им. Полины Осипенко. Согласно рейтингу и по итогам расчета суммы баллов компенсацию получат 15 предпринимателей, — рассказали в министерстве туризма края.
Также в ведомстве отметили, что в этом году был повышен максимальный объем компенсации в пределах одной заявки. Предприниматели, которые занимаются возведением некапитальных средств размещения, представили документы на получение компенсации до 10 миллионов рублей. Заявки на сумму до 5 миллионов рублей принимались по таким направлениям, как ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры, обустройство территории, приобретение, установка и монтаж пожарного оборудования, покупка туристического снаряжения.
Победившие в отборе юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут компенсировать значительные вложения: по первому направлению максимальная субсидия в текущем году составит 7,8 миллиона рублей, по иным направлениям от 63 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.