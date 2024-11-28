Ефимов: Новый частный детский сад для москвичей откроется по льготной программе

Posted 28 ноября, 20:14
Published 28 ноября, 20:14
Modified 28 ноября, 20:14
Updated 28 ноября, 20:14
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По условиям договора, инвестору предоставлено здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и прилегающая территория свыше 0,7 гектара. До перехода на льготную ставку предпринимателю предстоит провести ремонт, обновить коммунальную инфраструктуру, заменить кровлю и окна, а также благоустроить территорию, оборудовав игровые площадки, пишет mos.ru.
Директор школы «Знайка» Галина Фомина уточнила, что детский сад будет работать по образовательной концепции «УЗОР» (удовольствие, здоровье, образование и развитие). Помимо основных групп полного дня, планируется открытие студий и кружков дополнительного образования, а также первого класса российско-китайской начальной школы.
Новый детский сад станет частью развивающейся социальной инфраструктуры района, что особенно актуально на фоне активного жилищного строительства.