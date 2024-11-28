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Posted 28 ноября, 20:14

Published 28 ноября, 20:14

Modified 28 ноября, 20:14

Updated 28 ноября, 20:14

Ефимов: Новый частный детский сад для москвичей откроется по льготной программе

Ефимов: Новый частный детский сад для москвичей откроется по льготной программе

28 ноября 2024, 20:14
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В Головинском районе Москвы начались работы по подготовке частного детского сада на 90 мест. Здание на улице Флотской, 48а, передано в аренду на 49 лет частной школе «Знайка» по программе «1 рубль за квадратный метр в год».

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По условиям договора, инвестору предоставлено здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров и прилегающая территория свыше 0,7 гектара. До перехода на льготную ставку предпринимателю предстоит провести ремонт, обновить коммунальную инфраструктуру, заменить кровлю и окна, а также благоустроить территорию, оборудовав игровые площадки, пишет mos.ru.

Директор школы «Знайка» Галина Фомина уточнила, что детский сад будет работать по образовательной концепции «УЗОР» (удовольствие, здоровье, образование и развитие). Помимо основных групп полного дня, планируется открытие студий и кружков дополнительного образования, а также первого класса российско-китайской начальной школы.

Новый детский сад станет частью развивающейся социальной инфраструктуры района, что особенно актуально на фоне активного жилищного строительства.

#Общество
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