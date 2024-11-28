«Норникель» признан лидером по соцответственности в горнодобывающем секторе

Posted 28 ноября, 18:30
Published 28 ноября, 18:30
Modified 28 ноября, 18:30
Updated 28 ноября, 18:30
Согласно данным исследования, «Норникель» в 2023 году оказался мировым лидером по объемам вложений в социальную сферу, потратив на поддержку местных сообществ, волонтерских инициатив и благотворительности 513 миллионов долларов. Это в 10 раз выше среднего показателя по отрасли, составляющего 51 миллион долларов.
Помимо этого, компания представила рекордные показатели соцотчислений на тонну добытой руды. По расчетам в «медном эквиваленте», на каждую тонну приходилось 344 доллара, что заметно превзошло показатели ближайшего конкурента, африканской Northam Platinum, выплачивающей 130 долларов с тонны. Об этом пишет «КП».
В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора уменьшились с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов. При этом в условиях общего снижения доля «Норникеля» не уменьшилась, что говорит о приверженности компании социальной ответственности, даже в эпоху экономической неопределенности.
Стоит напомнить, «Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая действует в сфере добычи и переработки никеля, палладия, меди и прочих металлов. Она имеет статус крупнейшего предприятия данной отрасли в мире. Штаб-квартира расположена в Москве.
Компания и глава ГМК Владимир Потанин принимают активное участие в процессах социально-экономического развития в регионах присутствия, берут на себя функции по организации поддержки инфраструктурных проектов и выполнения масштабных экологических программ.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что Россия, в обстановке санкций и сложной ситуации в экономике, сохраняет за собой статус лидера в мире по уровню социальной ответственности бизнеса.