«Норникель» признан лидером по соцответственности в горнодобывающем секторе

В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора уменьшились с 3,49 миллиарда долларов в 2022 году до 2,55 миллиарда долларов. При этом в условиях общего снижения доля «Норникеля» не уменьшилась, что говорит о приверженности компании социальной ответственности, даже в эпоху экономической неопределенности.