В Хабаровском крае стартует реализация проекта «Хабаровское долголетие»

По словам заместителя начальника управления — начальника отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты края Ирины Рощиной, для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет все услуги будут бесплатными, поставщики, которые являются организаторами мероприятий, будут получать возмещение затрат из средств краевого бюджета. Для получения данной услуги гражданам старшего поколения необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства, написав заявление на включение в проект с паспортом и банковской картой с платежной системой «МИР», которая будет являться идентификатором получателя услуг проекта. Если пилотный проект будет востребован у граждан, то в дальнейшем его реализуют по всему Хабаровскому краю.