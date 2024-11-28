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Posted 28 ноября, 02:47

Published 28 ноября, 02:47

Modified 28 ноября, 02:49

Updated 28 ноября, 02:49

В Хабаровском крае стартует реализация проекта «Хабаровское долголетие»

В Хабаровском крае стартует реализация проекта «Хабаровское долголетие»

28 ноября 2024, 02:47
Фото: Правительство Хабаровского края.
Увеличение продолжительности здоровой жизни является важной задачей национального проекта «Демография». По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина министерством социальной защиты запущен проект «Хабаровское долголетие».

Проект начнёт работать в декабре текущего года в Хабаровске и Хабаровском районе. В его рамках граждане пожилого возраста смогут получать разные досуговые услуги: спортивные занятия, образовательные лектории, культурные мероприятия и другие.

По словам заместителя начальника управления — начальника отдела по работе с ветеранами и инвалидами минсоцзащиты края Ирины Рощиной, для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет все услуги будут бесплатными, поставщики, которые являются организаторами мероприятий, будут получать возмещение затрат из средств краевого бюджета. Для получения данной услуги гражданам старшего поколения необходимо обратиться в Центр социальной поддержки по месту жительства, написав заявление на включение в проект с паспортом и банковской картой с платежной системой «МИР», которая будет являться идентификатором получателя услуг проекта. Если пилотный проект будет востребован у граждан, то в дальнейшем его реализуют по всему Хабаровскому краю.

Хабаровские пенсионеры уже продвигают активное долголетие в рамках программы «Старшее поколение», которая также является частью нацпроекта «Демография». По данным министерства социальной защиты края, сейчас в регионе проживает 275 тысяч человек пожилого возраста. Среди жителей «серебряного» возраста (55-60 лет) востребованы занятия на свежем воздухе: скандинавская ходьба, гимнастика, прогулки с врачом, занятия по разным видам спорта. Культурно-досуговые центры региона предлагают творческие занятия, среди которых есть и такие уникальные как изготовление национальных эвенкийских изделий, мастер-классы по росписи в народном стиле, уроки фотографии. Пенсионеры, стремящиеся к дополнительному образованию, посещают лекционные интенсивы по искусству и литературе.

Так, в Хабаровском специальном доме ветеранов для жильцов два раза в неделю проводятся занятия лечебной физкультурой. Зимой занятия проходят в залах, где имеются кардио- и велотренажеры, необходимый инвентарь. Одной из ярких представительниц «серебряного возраста» является жительница дома ветеранов Екатерина Пугачева. Она активно занимается физкультурой в свои 77 лет.

— Уже несколько лет я занимаюсь физической культурой и чувствую себя намного лучше. Благодаря профессионализму инструктора по физической культуре и правильно подобранным упражнениям, моя подвижность восстановилась, а настроение улучшилось. Я очень рада, что у нас, людей «серебряного возраста», есть возможность заниматься спортом. Ведь спорт — это жизнь, — поделилась Екатерина Пугачева.

Пожилым людям предоставляется набор социальных услуг и мер поддержки. В регионе функционирует сеть учреждений социального обслуживания. Также предусмотрены мероприятия, направленные на вовлечение пожилых людей в культурную жизнь общества, формирование здорового образа жизни.

— Благодаря правительству Хабаровского края созданы условия для того чтобы граждане «серебряного возраста» могли себя реализовать. В краевых домах ветеранов и комплексных центрах, подведомственных министерству социальной защиты края создаются условия, для того чтобы в учреждениях были залы лечебной физкультуры, спортивные снаряды, тренажеры, а также мероприятия, обеспечивающие доступ граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, — добавила Ирина Рощина.

Для поддержания здоровья пожилых граждан в рамках проекта проводятся выезды медицинских бригад в отдаленные территории для проведения профилактических осмотров, включая диспансеризацию. С начала года в медицинские организации доставлены 614 жителей сельской местности старше 65 лет. На сегодняшний день профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, охвачено свыше 146 тысяч граждан старшего поколения.

#Хабаровский край
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