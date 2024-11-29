Картину хабаровского режиссёра покажут на международном фестивале в Москве

Как рассказали организаторы, в программе этого года — 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии: 17 из них будут соревноваться за главный приз, а 7 покажут вне конкурса. Шорт-лист сформирован профессиональным жюри, в которое вошли Светлана Быченко, кандидат биологических наук и писатель Павел Квартальнов, режиссер и оператор Александр Свешников, кинокритик и киновед из Казахстана Надежда Беркова.