Картину хабаровского режиссёра покажут на международном фестивале в Москве

Posted 29 ноября, 07:38
Published 29 ноября, 07:38
Modified 29 ноября, 11:41
Updated 29 ноября, 11:41
Картина расскажет зрителям о жизни нанайского села Сикачи-Алян в Хабаровском крае через творчество местного художника Ильи Лиханова. Его показ состоится в рамках тематического блока «Природа и мы» 29 ноября в 16:30.
Отметим, что с начала 2000-х годов работы Ильи Лиханова регулярно экспонируются в крупных музеях Дальнего Востока. Уникальное мировоззрение и неповторимый стиль, в котором работает художник, заслужили ему прозвище «Амурский Ван Гог». Премьера картины обещает стать одним из самых ярких событий фестиваля и поводом для обсуждения богатства культурного наследия России.
— «Разумный кинематограф» — знаковый просветительский проект для тех, кого завораживает мир дикой природы, кому небезразлично будущее нашей планеты, кто интересуется своими корнями и ценит культурное разнообразие нашей страны. Популярность фестиваля ежегодно растет не только в России, но и за рубежом. В этом году в отборочную комиссию пришло более 100 работ от режиссеров из 7 стран! Хорошее кино вдохновляет, и я уверена, что наши зрители вдохновятся, получат удовольствие от просмотров и узнают много нового, — рассказала президент фестиваля Светлана Быченко.
Фестиваль организован при поддержке генерального партнера ОАО «РЖД» и научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!».
Как рассказали организаторы, в программе этого года — 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии: 17 из них будут соревноваться за главный приз, а 7 покажут вне конкурса. Шорт-лист сформирован профессиональным жюри, в которое вошли Светлана Быченко, кандидат биологических наук и писатель Павел Квартальнов, режиссер и оператор Александр Свешников, кинокритик и киновед из Казахстана Надежда Беркова.
Победителей определят зрители. Оценивать участников предстоит в трех номинациях: «Лучший фильм о природе», «Лучший фильм о традиции, этнографии и фольклоре» и «Лучший научно-популярный, просветительский фильм».
Полное расписание сеансов на сайте мероприятия. Вход на все фильмы свободный по предварительной регистрации. Адрес киноконцертного зала «Эльдар», г. Москва, Ленинский проспект, д. 105.
Кроме того, в рамках фестиваля гостям расскажут о Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений» и продемонстрируют отрывки лучших работ второго сезона конкурса.
Напомним, что снять фильм о путешествии по регионам Дальнего Востока (до 8 минут) и направить его на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» можно до 30 декабря на сайте путешественникдв.рф. Гран-при за «лучшее видеопутешествие» — 3 миллиона рублей.