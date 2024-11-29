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Posted 29 ноября, 07:38

Published 29 ноября, 07:38

Modified 29 ноября, 11:41

Updated 29 ноября, 11:41

Картину хабаровского режиссёра покажут на международном фестивале в Москве

Картину хабаровского режиссёра покажут на международном фестивале в Москве

29 ноября 2024, 07:38
Фото: Международный фестиваль научно-популярного кино «Разумный кинематограф».
На X Международном фестивале научно-популярного кино «Разумный кинематограф», который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в киноконцертном зале «Эльдар» в Москве, состоится показ документального фильма «Амурский Ван Гог» режиссёра Анны Самойловой.

Картина расскажет зрителям о жизни нанайского села Сикачи-Алян в Хабаровском крае через творчество местного художника Ильи Лиханова. Его показ состоится в рамках тематического блока «Природа и мы» 29 ноября в 16:30.

Отметим, что с начала 2000-х годов работы Ильи Лиханова регулярно экспонируются в крупных музеях Дальнего Востока. Уникальное мировоззрение и неповторимый стиль, в котором работает художник, заслужили ему прозвище «Амурский Ван Гог». Премьера картины обещает стать одним из самых ярких событий фестиваля и поводом для обсуждения богатства культурного наследия России.

— «Разумный кинематограф» — знаковый просветительский проект для тех, кого завораживает мир дикой природы, кому небезразлично будущее нашей планеты, кто интересуется своими корнями и ценит культурное разнообразие нашей страны. Популярность фестиваля ежегодно растет не только в России, но и за рубежом. В этом году в отборочную комиссию пришло более 100 работ от режиссеров из 7 стран! Хорошее кино вдохновляет, и я уверена, что наши зрители вдохновятся, получат удовольствие от просмотров и узнают много нового, — рассказала президент фестиваля Светлана Быченко.

Фестиваль организован при поддержке генерального партнера ОАО «РЖД» и научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!».

Как рассказали организаторы, в программе этого года — 24 документальных фильма из России, Ирана и Румынии: 17 из них будут соревноваться за главный приз, а 7 покажут вне конкурса. Шорт-лист сформирован профессиональным жюри, в которое вошли Светлана Быченко, кандидат биологических наук и писатель Павел Квартальнов, режиссер и оператор Александр Свешников, кинокритик и киновед из Казахстана Надежда Беркова.

Победителей определят зрители. Оценивать участников предстоит в трех номинациях: «Лучший фильм о природе», «Лучший фильм о традиции, этнографии и фольклоре» и «Лучший научно-популярный, просветительский фильм».

Полное расписание сеансов на сайте мероприятия. Вход на все фильмы свободный по предварительной регистрации. Адрес киноконцертного зала «Эльдар», г. Москва, Ленинский проспект, д. 105.

Кроме того, в рамках фестиваля гостям расскажут о Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений» и продемонстрируют отрывки лучших работ второго сезона конкурса.

Напомним, что снять фильм о путешествии по регионам Дальнего Востока (до 8 минут) и направить его на конкурс «Дальний Восток — Земля приключений» можно до 30 декабря на сайте путешественникдв.рф. Гран-при за «лучшее видеопутешествие» — 3 миллиона рублей.

#Хабаровский край
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