Модульбанк рассказал, чем помочь бизнесу, пострадавшему от селф-сервисов

Современные платформы стараются уменьшить вероятность ошибок с помощью алгоритмов проверки данных, автоматического обновления норм законодательства и встроенных подсказок. Однако полностью исключить такие ошибки невозможно. Например, сервис может неправильно рассчитать сумму налога к уплате из-за устаревших формул или неверных настроек, могут возникнуть проблемы с синхронизацией данных, временные сбои в системе, или не будут учтены последние изменения в налоговом законодательстве.