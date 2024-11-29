Модульбанк рассказал, чем помочь бизнесу, пострадавшему от селф-сервисов

Posted 29 ноября, 07:49
Published 29 ноября, 07:49
Modified 29 ноября, 07:49
Updated 29 ноября, 07:49
Хотя такие инструменты упрощают ведение бизнеса, они не устраняют возможность ошибок, поэтому требуют постоянного контроля со стороны пользователя, пишет NewsNN.ru.
Современные платформы стараются уменьшить вероятность ошибок с помощью алгоритмов проверки данных, автоматического обновления норм законодательства и встроенных подсказок. Однако полностью исключить такие ошибки невозможно. Например, сервис может неправильно рассчитать сумму налога к уплате из-за устаревших формул или неверных настроек, могут возникнуть проблемы с синхронизацией данных, временные сбои в системе, или не будут учтены последние изменения в налоговом законодательстве.
Для выявления ошибок предприниматели могут обратиться за помощью в консультационные компании или к персональным финансовым консультантам, а также к своим технологическим партнерам. Во многих банках функционируют корпоративные службы, предоставляющие аналогичные услуги. Некоторые финансовые учреждения начали внедрять полноценные линии поддержки для бизнеса, который столкнулся с проблемами из-за бухгалтерских селф-сервисов.
Модульбанк, который стремительно развивается как предпринимательский хаб, сообщил о запуске линии поддержки для предпринимателей, пострадавших от работы с бухгалтерскими селф-сервисами.
Как отметил управляющий директор Модульбанка Никита Константинов, специалисты компании изучают особенности каждого бизнеса и предоставляют консультации, чтобы помочь клиентам избежать ошибок и проблем с налоговыми органами. Он добавил, что работа с селф-сервисами, в том числе банковскими, может привести к серьезным ошибкам
«Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы», — добавил Константинов.
«Модульбухгалтерия» представляет собой бухгалтерию с участием квалифицированных специалистов, которые помогают предпринимателям собирать необходимые документы для получения компенсаций и неустоек, возникающих в результате неверного учета в банковских селф-сервисах. В случае необходимости они также могут представлять интересы клиентов в суде.
Каждая ситуация требует отдельного подхода, поэтому для обсуждения возможных вариантов помощи рекомендуется обратиться напрямую в банк. Подобные услуги в России доступны, например, в Сбербанке, ВТБ или Альфа-Банке. Кроме того, некоторые финансовые учреждения предлагают интегрированные бухгалтерские решения, которые автоматически синхронизируют банковские операции с финансовым учетом. Это помогает минимизировать вероятность ошибок, хотя полностью исключить их невозможно.