В Хабаровском крае в рамках нацпроекта отремонтировали 24 моста

На автодорогах «подъезд к с. Кукан» и «Биробиджан — Кукан» в Хабаровском районе специалисты обновили по одному мостовому сооружению, а на автодороге «подъезд к с. Догордон» 5 деревянных мостов заменены на сооружения из стали и бетона.