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Posted 29 ноября, 05:27

Published 29 ноября, 05:27

Modified 29 ноября, 05:29

Updated 29 ноября, 05:29

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта отремонтировали 24 моста

В Хабаровском крае в рамках нацпроекта отремонтировали 24 моста

29 ноября 2024, 05:27
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае завершено масштабное обновление мостов на дорогах регионального значения. По инициированному Президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году работы велись в Аяно-Майском, Комсомольском, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах.
— На автомагистралях края обновили 24 мостовых перехода общей протяженностью в 690 погонных метров, все искусственные сооружения включены в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), инициированный губернатором Дмитрием Демешиным. Работы произведены по установленному графику, сооружения обеспечат безопасный и бесперебойный проезд для жителей региона, — прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

В Аяно-Майском районе отремонтировали 2 деревянных моста на автодорогах «подъезд к аэропорту с. Аян» и «Аян — Нелькан» через реку Правая Уйка и ручей Первый Кений.

На дороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в границах Комсомольского района в рамках капитального ремонта выполнено переустройство 6 малых деревянных мостов на металлогофрированные трубы.

В Солнечном районе на автотрассе «подъезд к рп. Горный» отремонтировано 5 малых устаревших железобетонных мостов, не отвечающих требованиям безопасности по пропуску большегрузного транспорта. Также на подходах к мостам произведена замена асфальтобетонного двухслойного асфальтобетонного покрытия.

На автодорогах «подъезд к с. Кукан» и «Биробиджан — Кукан» в Хабаровском районе специалисты обновили по одному мостовому сооружению, а на автодороге «подъезд к с. Догордон» 5 деревянных мостов заменены на сооружения из стали и бетона.

В Ульчском районе ремонт прошел на 4 мостах на автодороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Здесь заменили предаварийные сооружения на капитальные металлогофрированные арочные мосты засыпного типа, отвечающие требованиям по пропуску автотранспорта с разрешенной массой до 14 тонн.

Напомним, что с 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе удалось обновить 98 мостов общей протяженностью 2385 погонных метров.

#Хабаровский край
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