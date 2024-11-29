В Хабаровском крае в рамках нацпроекта отремонтировали 24 моста

Posted 29 ноября, 05:27
Published 29 ноября, 05:27
Modified 29 ноября, 05:29
Updated 29 ноября, 05:29
— На автомагистралях края обновили 24 мостовых перехода общей протяженностью в 690 погонных метров, все искусственные сооружения включены в Атлас проблемных объектов края («Атлас 27»), инициированный губернатором Дмитрием Демешиным. Работы произведены по установленному графику, сооружения обеспечат безопасный и бесперебойный проезд для жителей региона, — прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
В Аяно-Майском районе отремонтировали 2 деревянных моста на автодорогах «подъезд к аэропорту с. Аян» и «Аян — Нелькан» через реку Правая Уйка и ручей Первый Кений.
На дороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в границах Комсомольского района в рамках капитального ремонта выполнено переустройство 6 малых деревянных мостов на металлогофрированные трубы.
В Солнечном районе на автотрассе «подъезд к рп. Горный» отремонтировано 5 малых устаревших железобетонных мостов, не отвечающих требованиям безопасности по пропуску большегрузного транспорта. Также на подходах к мостам произведена замена асфальтобетонного двухслойного асфальтобетонного покрытия.
На автодорогах «подъезд к с. Кукан» и «Биробиджан — Кукан» в Хабаровском районе специалисты обновили по одному мостовому сооружению, а на автодороге «подъезд к с. Догордон» 5 деревянных мостов заменены на сооружения из стали и бетона.
В Ульчском районе ремонт прошел на 4 мостах на автодороге «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Здесь заменили предаварийные сооружения на капитальные металлогофрированные арочные мосты засыпного типа, отвечающие требованиям по пропуску автотранспорта с разрешенной массой до 14 тонн.
Напомним, что с 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе удалось обновить 98 мостов общей протяженностью 2385 погонных метров.