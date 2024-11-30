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Posted 30 ноября, 00:08

Published 30 ноября, 00:08

Modified 30 ноября, 00:08

Updated 30 ноября, 00:08

ДВФУ собирает команду волонтеров для системной работы на освобожденных территориях РФ

ДВФУ собирает команду волонтеров для системной работы на освобожденных территориях РФ

30 ноября 2024, 00:08
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
ДВФУ
Волонтеры ДВФУ готовятся к отправке с очередной гуманитарной миссией на новые территории России. В течение двух недель группа студентов будет помогать жителям прифронтовых регионов, а также поможет работе объединенного штаба гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области.

Студенты в Ростовской области окажут всестороннюю помощь в обеспечении гуманитарными грузами бойцов на передовой и жителей прифронтовых регионов, участвуя в разгрузке, сортировке и доставке грузов, а также работая на пунктах временного размещения беженцев на освобожденных территориях.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Ближайшая поездка запланирована на февраль, однако число желающих присоединиться к гуманитарным миссиям растет с каждой неделей, и в вузе сформировано и постоянно пополняется целое сообщество сотрудников и студентов, готовых выезжать в качестве волонтеров в прифронтовые регионы. Сейчас вуз ведет подготовку сразу к нескольким гуманитарным миссиям в начале 2025 года.

«Ответственность за свою страну и людей вокруг — это те качества, что объединяют патриотов России. Помощь, которую наши ребята оказывают на новых территориях, важна сама по себе: они восстанавливают инфраструктуру, помогают доставлять гуманитарные грузы, ведут консультативную поддержку. Но не менее важен обмен опытом и знаниями со сверстниками — возвращаясь во Владивосток ребята помогают формировать новые отряды и готовят следующие миссии. А жители прифронтовых регионов на примере наших студентов и сотрудников, преодолевших почти десять тысяч километров, могут убедиться, что вместе с ними действительно вся Россия», — отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.

Следующая группа волонтеров ДВФУ отправится на прифронтовые территории в сопровождении опытных студентов из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В сентябре этого года ребята уже работали в штабе гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростовской области. За время пребывания студенты помогли рассортировать и собрать 10 667 килограммов гуманитарных грузов.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Напомним, в общей сложности в Дальневосточном федеральном университете ведут деятельность 12 студенческих объединений патриотической направленности. Студенты ДВФУ оказывают волонтерскую поддержку семьям участников специальной военной операции, вместе с сотрудниками университета ведут сбор полезного груза, который передается в зону проведения СВО. За 2023 год более 10 тысяч студентов вуза стали участникам патриотических лекций и открытых диалогов с участниками спецоперации.

#Новости#Общество#Россия#Владивосток#ДВФУ#Волонтеры#Патриотизм#Гуманитарная помощь#Приморский край#Ростовская область#Специальная военная операция
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