ДВФУ собирает команду волонтеров для системной работы на освобожденных территориях РФ

Ближайшая поездка запланирована на февраль, однако число желающих присоединиться к гуманитарным миссиям растет с каждой неделей, и в вузе сформировано и постоянно пополняется целое сообщество сотрудников и студентов, готовых выезжать в качестве волонтеров в прифронтовые регионы. Сейчас вуз ведет подготовку сразу к нескольким гуманитарным миссиям в начале 2025 года.