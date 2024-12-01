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Posted 1 декабря, 04:40

Published 1 декабря, 04:40

Modified 1 декабря, 04:42

Updated 1 декабря, 04:42

Кухня переехала во двор: в Приморье взорвался газовый баллон

Кухня переехала во двор: в Приморье взорвался газовый баллон

1 декабря 2024, 04:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Пожар
В селе Зарубино Приморского края в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв газового баллона, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент случился в доме на улице Строительная, 24. По предварительным данным, хозяйка квартиры использовала газовую плиту в период отключения электричества. Однако она разместила плиту на включенной конфорке электроплиты.

Как только электричество восстановили, баллон нагрелся и взорвался, повредив кухню и выбив два окна.

К счастью, обошлось без пострадавших. Прокуратура организовала проверку состояния конструкции дома, чтобы оценить его пригодность для дальнейшего проживания.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Пожар#Прокуратура#Приморский край#Взрыв#Приморье
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