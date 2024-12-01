Кухня переехала во двор: в Приморье взорвался газовый баллон

Posted 1 декабря, 04:40
Published 1 декабря, 04:40
Modified 1 декабря, 04:42
Updated 1 декабря, 04:42
Инцидент случился в доме на улице Строительная, 24. По предварительным данным, хозяйка квартиры использовала газовую плиту в период отключения электричества. Однако она разместила плиту на включенной конфорке электроплиты.
Как только электричество восстановили, баллон нагрелся и взорвался, повредив кухню и выбив два окна.
К счастью, обошлось без пострадавших. Прокуратура организовала проверку состояния конструкции дома, чтобы оценить его пригодность для дальнейшего проживания.