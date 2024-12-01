Полиция в Приморье взялась за дальнобощиков

Posted 1 декабря, 05:39
Published 1 декабря, 05:39
Modified 1 декабря, 05:41
Updated 1 декабря, 05:41
Из общего числа проверенных транспортных средств 105 принадлежат российским перевозчикам, из которых 23 оказались нарушителями. Среди них выявлены случаи несоблюдения допустимых габаритов грузов, неправильного использования тахографов, ошибок в оформлении путевой документации и нарушений при перевозке пассажиров автобусами.
Китайские перевозчики, задействованные в международных грузоперевозках, также не обошлись без нарушений. У трех из них зафиксированы проблемы с соблюдением правил транспортировки тяжеловесных грузов.
Отдельное внимание уделили попыткам российских перевозчиков объезжать пункты весового контроля по альтернативным маршрутам. Кроме штрафов, в ряде случаев применено временное задержание транспортных средств путем блокировки колес.