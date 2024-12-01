vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 05:39

Published 1 декабря, 05:39

Modified 1 декабря, 05:41

Updated 1 декабря, 05:41

Полиция в Приморье взялась за дальнобощиков

Полиция в Приморье взялась за дальнобощиков

1 декабря 2024, 05:39
Сюжет
Полиция
Сотрудники полиции Приморского края проверили 244 транспортных средства в рамках рейда на постах весогабаритного контроля. В результате выявлено 26 нарушений, а общая сумма штрафов составила порядка одного миллиона рублей.

Из общего числа проверенных транспортных средств 105 принадлежат российским перевозчикам, из которых 23 оказались нарушителями. Среди них выявлены случаи несоблюдения допустимых габаритов грузов, неправильного использования тахографов, ошибок в оформлении путевой документации и нарушений при перевозке пассажиров автобусами.

Китайские перевозчики, задействованные в международных грузоперевозках, также не обошлись без нарушений. У трех из них зафиксированы проблемы с соблюдением правил транспортировки тяжеловесных грузов.

Отдельное внимание уделили попыткам российских перевозчиков объезжать пункты весового контроля по альтернативным маршрутам. Кроме штрафов, в ряде случаев применено временное задержание транспортных средств путем блокировки колес.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Китай#Штрафы#Рейд#Полиция#Перевозка пассажиров#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика