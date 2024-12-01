Приморье встречает зиму: что готовит начало декабря

В Находке прогнозируется ясная погода с умеренным ветром, который усилится лишь ночью. Днем температура воздуха останется в плюсовой зоне — от 0 до +2 °C. Эксперты советуют приморцам подготовиться к переменчивой погоде и сильным порывам ветра, особенно в вечерние часы.