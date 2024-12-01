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Posted 1 декабря, 01:38

Published 1 декабря, 01:38

Modified 1 декабря, 01:40

Updated 1 декабря, 01:40

Приморье встречает зиму: что готовит начало декабря

Приморье встречает зиму: что готовит начало декабря

1 декабря 2024, 01:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Первый день декабря в Приморье пройдет под влиянием зоны повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, однако северо-западный ветер в некоторых районах может усилиться до значительных порывов.

Во Владивостоке температура воздуха в течение дня будет держаться в диапазоне от -1 до +1 °C. В Уссурийске небольшие облака и умеренный северо-западный ветер создадут спокойную атмосферу. Температура воздуха днем составит 0…-2 °C.

В Находке прогнозируется ясная погода с умеренным ветром, который усилится лишь ночью. Днем температура воздуха останется в плюсовой зоне — от 0 до +2 °C. Эксперты советуют приморцам подготовиться к переменчивой погоде и сильным порывам ветра, особенно в вечерние часы.

#Новости#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Температура#Ветер#Приморье#Атмосферное давление
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