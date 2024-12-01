Приморцы отказываются от свинины

Posted 1 декабря, 06:40
Published 1 декабря, 06:40
Modified 1 декабря, 06:42
Updated 1 декабря, 06:42
По данным исследования аналитиков «Контур.Маркета», основанного на анализе 150 млн чеков, осенью 2024 года продажи свинины снизились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на продукты питания. Например, картофель, подорожавший на 64,1% с начала года, потерял 33% спроса. Чай также оказался под ударом — его продажи сократились на 30%.
Другие продукты тоже заметно утратили популярность. Продажи курицы упали на 17%, хлеба — на 15%, индейки — на 14%. Сливочное масло, которое за год подорожало на 27,5%, потеряло 12% спроса. Интересно, что некоторые домохозяйства, напомнив о 1990-х годах, заменили масло маргарином, продажи которого выросли на 10%.
Однако на фоне экономии россияне увеличили потребление более доступных продуктов. Продажи яиц, например, выросли на 9%.
Растущие цены на еду также повлияли на повседневные привычки: 17% граждан отказались от покупки некоторых продуктов, а 14% стали внимательнее выбирать товары.