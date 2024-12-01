Приморцы отказываются от свинины

Другие продукты тоже заметно утратили популярность. Продажи курицы упали на 17%, хлеба — на 15%, индейки — на 14%. Сливочное масло, которое за год подорожало на 27,5%, потеряло 12% спроса. Интересно, что некоторые домохозяйства, напомнив о 1990-х годах, заменили масло маргарином, продажи которого выросли на 10%.