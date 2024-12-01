vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 06:40

Published 1 декабря, 06:40

Modified 1 декабря, 06:42

Updated 1 декабря, 06:42

Приморцы отказываются от свинины

Приморцы отказываются от свинины

1 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI.
Сюжет
НИ
За последний год россияне значительно уменьшили объемы потребления свинины, картофеля и чая. Журналисты «Новых известий» поговорили с экспертами и пришли к неутешительным выводам.

По данным исследования аналитиков «Контур.Маркета», основанного на анализе 150 млн чеков, осенью 2024 года продажи свинины снизились на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на продукты питания. Например, картофель, подорожавший на 64,1% с начала года, потерял 33% спроса. Чай также оказался под ударом — его продажи сократились на 30%.

Другие продукты тоже заметно утратили популярность. Продажи курицы упали на 17%, хлеба — на 15%, индейки — на 14%. Сливочное масло, которое за год подорожало на 27,5%, потеряло 12% спроса. Интересно, что некоторые домохозяйства, напомнив о 1990-х годах, заменили масло маргарином, продажи которого выросли на 10%.

Однако на фоне экономии россияне увеличили потребление более доступных продуктов. Продажи яиц, например, выросли на 9%.

Растущие цены на еду также повлияли на повседневные привычки: 17% граждан отказались от покупки некоторых продуктов, а 14% стали внимательнее выбирать товары.

#Эксперты#НИ#Продажи#Хлеб#Курица#Яйца#Картофель#Исследование#Индейка#Чай#Приморцы#Спрос#Цены на продукты#Россияне
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика