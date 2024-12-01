В Приморье ищут женщину, ударившую чужого ребенка в магазине

Posted 1 декабря, 03:36
Published 1 декабря, 03:36
Modified 1 декабря, 03:38
Updated 1 декабря, 03:38
На записи с камеры наблюдения видно, как женщина, находясь за ребенком, внезапно нанесла ей удар, после чего спокойно покинула помещение. Девочка едва удержалась на ногах, а позже врачи диагностировали у нее ушиб.
Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшей. В социальных сетях появились предположения, что женщина может быть психически нездорова, но официального подтверждения этой информации пока нет.