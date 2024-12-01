vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 03:36

Published 1 декабря, 03:36

Modified 1 декабря, 03:38

Updated 1 декабря, 03:38

В Приморье ищут женщину, ударившую чужого ребенка в магазине

В Приморье ищут женщину, ударившую чужого ребенка в магазине

1 декабря 2024, 03:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Правоохранительные органы Приморья проводят розыск женщины, которая ударила 10-летнюю девочку по голове в одном из магазинов на улице Волочаевской в Уссурийске.

На записи с камеры наблюдения видно, как женщина, находясь за ребенком, внезапно нанесла ей удар, после чего спокойно покинула помещение. Девочка едва удержалась на ногах, а позже врачи диагностировали у нее ушиб.

Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшей. В социальных сетях появились предположения, что женщина может быть психически нездорова, но официального подтверждения этой информации пока нет.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Дети#Социальные сети#Насилие#Уссурийск#Полиция#Розыск#Приморский край#Женщина#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика