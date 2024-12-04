В ВТБ рассказали об увеличении количества активных розничных клиентов на треть

Горшков отметил, что в этом году конкуренция на банковском рынке значительно возросла и пользователи имеют возможность переводить крупные суммы без комиссии в один клик. Смена банка со всеми депозитами стала легче и быстрее, чем приготовление кофе. ВТБ сумел не только удержать свои позиции, но и привлечь почти 6 миллионов клиентов всего за один год, что является абсолютным рекордом. Об этом пишет newsnn.ru.