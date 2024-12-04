В ВТБ рассказали об увеличении количества активных розничных клиентов на треть

Posted 4 декабря, 17:00
Published 4 декабря, 17:00
Modified 4 декабря, 17:00
Updated 4 декабря, 17:00
Эту информацию озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на 15-м инвестиционном форуме «Россия зовет!».
Горшков отметил, что в этом году конкуренция на банковском рынке значительно возросла и пользователи имеют возможность переводить крупные суммы без комиссии в один клик. Смена банка со всеми депозитами стала легче и быстрее, чем приготовление кофе. ВТБ сумел не только удержать свои позиции, но и привлечь почти 6 миллионов клиентов всего за один год, что является абсолютным рекордом. Об этом пишет newsnn.ru.
Также он добавил, что сейчас банк обслуживает фактически каждого третьего среди экономически активных граждан РФ. ВТБ удвоил инвестиции в программу лояльности и увеличил охват выездного сервиса до 100 миллионов пользователей, что позволяет клиентам заработать до 1 триллиона рублей на процентных доходах по депозитам и накопительным счетам.
«Можно сказать, что первый год новой стратегии мы завершаем вместе с нашими клиентами максимально успешно», — отметил Георгий Горшков.
Согласно ранее обозначенным планам ВТБ, к концу декабря банк примет на обслуживание примерно 2,5 миллиона клиентов «Открытия». При этом в этом году 80% клиентов воспользовались услугой онлайн-перехода, которая позволяет быстро и легко перевести все свои средства в ВТБ одним кликом.
В условиях повышения ключевой ставки и отмены ограничений на переводы по СБП банки, включая ВТБ, усиливают конкуренцию за пользователей, предлагая более высокую доходность по депозитам и улучшенные программы лояльности. В настоящее время клиенты принимают во внимание не только ценовые предложения, но и уровень сервиса, удобство и технологичность. Более 20 миллионов человек пользуются «ВТБ Онлайн», и аудитория цифровых сервисов увеличилась на треть за год.
ВТБ также активно развивает партнерства: уже стартовал совместный проект по выпуску кобрендинговой карты с «Аэрофлотом», введены зарплатные карты для сотрудников РЖД. Помимо этого, началась выдача кредитных карт через сотрудников крупных торговых сетей, таких как «М.Видео» и «Эльдорадо», а также через салоны связи «Мегафон» и платформу «Финфорт».