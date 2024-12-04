ВТБ: Доля наличных у российских граждан уменьшилась до 15%

Posted 4 декабря, 15:52
Published 4 декабря, 15:52
Modified 4 декабря, 15:53
Updated 4 декабря, 15:53
Портфель сбережений розничных клиентов на счетах банков в 2024 году составит более 56 трлн.
Георгий Горшков обратил внимание на изменение структуры сбережений россиян в связи с высокими ставками в рублях. Доля наличных средств в национальной валюте в сбережениях и инвестициях снизилась до 15% (без учета пенсионных и страховых продуктов). Это самый низкий показатель за последние шесть лет. Ожидается, что до конца этого года примерно 350 млрд рублей граждане положат на банковские счета, что обезопасит их накопления от инфляции и обеспечит рекордный доход. Об этом пишет 56orb.ru.
По прогнозам специалистов ВТБ, в этом году россияне избавятся от значительной части наличных средств, которые они хранят в иностранной валюте. Их общая сумма уменьшится на 3,2–3,5 млрд долларов, в прошлом году снижение составило 500 млн долларов. Аналитики объясняют такую тенденцию ростом ставок по вкладам в рублях.
Рынок розничных пассивов в России увеличится на 26%, до 56,4 трлн рублей. Помимо этого, ожидается рост объема вложений розничных клиентов в 2024 году в 1,5 раза, то есть до 10,3 трлн. Доля вложений в рублях при этом составит 9,6 трлн.
Отметим, что этот год стал знаменательным для клиентов банков ВТБ и «Открытие» из-за объединения финансовых организаций. Благодаря интеграции новые клиенты смогут оформлять больше продуктов ВТБ.