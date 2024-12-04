ВТБ: Доля наличных у российских граждан уменьшилась до 15%

Георгий Горшков обратил внимание на изменение структуры сбережений россиян в связи с высокими ставками в рублях. Доля наличных средств в национальной валюте в сбережениях и инвестициях снизилась до 15% (без учета пенсионных и страховых продуктов). Это самый низкий показатель за последние шесть лет. Ожидается, что до конца этого года примерно 350 млрд рублей граждане положат на банковские счета, что обезопасит их накопления от инфляции и обеспечит рекордный доход. Об этом пишет 56orb.ru.