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Posted 4 декабря, 07:30

Published 4 декабря, 07:30

Modified 4 декабря, 07:30

Updated 4 декабря, 07:30

ВТБ прогнозирует рост объема трансграничных переводов на четверть

ВТБ прогнозирует рост объема трансграничных переводов на четверть

4 декабря 2024, 07:30
Фото: пресс-служба ВТБ.
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По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 50 млрд рублей, что на 25% выше показателя 2023 года.

Банк активно расширяет географию мгновенных переводов с зачислением в национальной валюте страны получателя рассказал в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

С января по ноябрь 2024 года розничные клиенты ВТБ совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в 4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Их объем вырос на 18%, превысив 44 млрд рублей. Средний чек переводов снизился почти в 5 раз по сравнению с прошлым годом, до 25 тысяч рублей. Это связано с популяризацией переводов через массовые сервисы — по номеру карты, телефона, с выдачей наличных. Лидерами по числу и объему переводов второй год подряд становятся Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

«Мы видим растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж, поэтому продолжаем развивать собственную систему международных расчетов. Недавно сервис с зачислением в национальной валюте расширился еще на 4 направления, включая Казахстан. Растущий интерес клиентов к мгновенным переводам за рубеж подтверждает нашу стратегию расширения географии и улучшения качества сервисов», — отметил Георгий Горшков.

Сегодня розничным клиентам банка доступны более 20 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000

#Новости#Общество#Владивосток#Банк#ВТБ#Приморский край
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