ВТБ: в 2024 году количество операций через СБП в сегменте крупного бизнеса удвоилось

Система быстрых платежей позволяет принимать платежи по QR-коду и NFC за несколько секунд без использования банковских карт. ВТБ начал внедрять С2В-переводы через СБП для корпоративных клиентов в 2019 году. С момента запуска сервиса для этого типа операций к нему подключилось более 100 групп компаний-клиентов крупного бизнеса. Сейчас клиентам банка также доступны и В2В-переводы. Чтобы подключить услугу, компании необходимо иметь открытый счёт в ВТБ, подписать двухсторонний договор с банком и выбрать способ приёма платежей.