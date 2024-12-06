ВТБ запускает собственную платформу ЦФА

Появление платформы ЦФА в контуре ВТБ открывает банку и его дочерним компаниям возможности по запуску новых продуктов и сервисов для клиентов. Таким образом партнеры получат дополнительные инструменты для управления корпоративными финансами, а розничные клиенты — новые возможности для инвестиций и сбережений.