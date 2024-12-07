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Posted 7 декабря, 02:59

Published 7 декабря, 02:59

Modified 7 декабря, 03:01

Updated 7 декабря, 03:01

Рыбаки рискуют своими жизнями в Приморском крае

Рыбаки рискуют своими жизнями в Приморском крае

7 декабря 2024, 02:59
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
МЧС
Любители подледной рыбалки стали выходить на лед заливов в Приморье. Их не останавливают ни предупреждения, ни то, что лед едва успел схватиться.

В окрестностях Владивостока рыбаки продолжают рисковать своей жизнью ради любимого хобби, несмотря на опасные условия и запреты. На участке между станциями Весенней и Угольной самые нетерпеливые любители рыбалки уже выходят на лед, игнорируя предупреждения МЧС и местных властей.

Видео: vostokmedia.com.

Напоминаем, что во Владивостоке выход на лед категорически запрещен по всей акватории. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы: для пешеходов они составляют от 100 до 500 рублей, а для водителей — от 1000 до 50 000 рублей в зависимости от ситуации.

Несмотря на риски, многие рыбаки продолжают игнорировать эти меры предосторожности, стремясь поймать улов. Лед может быть тонким и опасным, но это не останавливает тех, кто жаждет провести время на природе с удочкой в руках. Рыбалка для них — это не просто хобби, а возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться тишиной и спокойствием.

Важно помнить о безопасности и следовать рекомендациям местных властей. Лучше всего оставаться на берегу и выбирать более безопасные места.

#Новости#Общество#Видео#МЧС#Владивосток#Штрафы#Природа#Рыбалка#Приморский край#Опасность#Подледная рыбалка
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