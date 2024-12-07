Рыбаки рискуют своими жизнями в Приморском крае

Несмотря на риски, многие рыбаки продолжают игнорировать эти меры предосторожности, стремясь поймать улов. Лед может быть тонким и опасным, но это не останавливает тех, кто жаждет провести время на природе с удочкой в руках. Рыбалка для них — это не просто хобби, а возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться тишиной и спокойствием.