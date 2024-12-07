Рыбаки рискуют своими жизнями в Приморском крае

Posted 7 декабря, 02:59
Published 7 декабря, 02:59
Modified 7 декабря, 03:01
Updated 7 декабря, 03:01
В окрестностях Владивостока рыбаки продолжают рисковать своей жизнью ради любимого хобби, несмотря на опасные условия и запреты. На участке между станциями Весенней и Угольной самые нетерпеливые любители рыбалки уже выходят на лед, игнорируя предупреждения МЧС и местных властей.
Напоминаем, что во Владивостоке выход на лед категорически запрещен по всей акватории. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы: для пешеходов они составляют от 100 до 500 рублей, а для водителей — от 1000 до 50 000 рублей в зависимости от ситуации.
Несмотря на риски, многие рыбаки продолжают игнорировать эти меры предосторожности, стремясь поймать улов. Лед может быть тонким и опасным, но это не останавливает тех, кто жаждет провести время на природе с удочкой в руках. Рыбалка для них — это не просто хобби, а возможность отвлечься от повседневной рутины и насладиться тишиной и спокойствием.
Важно помнить о безопасности и следовать рекомендациям местных властей. Лучше всего оставаться на берегу и выбирать более безопасные места.