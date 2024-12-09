Что море выбросило на берег: необычная выставка открылась в ЦСИ «Артэтаж» в Приморье

Posted 9 декабря, 03:08
Published 9 декабря, 03:08
Modified 9 декабря, 03:10
Updated 9 декабря, 03:10
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: на выставке представлены работы двух художниц — Натальи Бовкун и Ольги Волошиной. Они выбрали необычные и не очень распространённые техники для своих работ — но тем и интереснее посмотреть и понять, что же такое ассамбляж и дрифтвуд и причём тут море.
— Ассамбляж — техника, использующая различные предметы на плоскости в дополнении с красками, — рассказал Сергей Соловьёв, директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж». — Наталья Бовкун для новой серии работ использовала ракушки, морские камушки, соединяя все это с красками, даже со стразами, и создавая произведения, проникнутые солнцем, морем, солёным ветром…
Яркие, необычные работы Ольги Бовкун хочется рассматривать, подмечать детали, любоваться игрой света в камнях, удивляться тому, как удается мастеру органично совместить в работе такие разные фактуры и предметы.
Море, с которым неразрывно связан Владивосток, всегда привлекало не только фотографов, художников, но и мастеров декоративно-прикладного искусства, словом, всех творческих людей. Ведь оно даёт столько вдохновения, столько творческих идей!
Мастер дрифтвуда Ольга Волошина, один раз приехав из Хабаровска во Владивосток, была так очарована морем, что в итоге переехала жить в наш город.
Дрифтвуд — дословно «дрейфующая древесина», выброшенная на берег моря) — особый вид декоративно-прикладного искусства. Ольга Волошина узнала о нем из интернета, попробовала себя в этой технике — и теперь удивляет зрителей своими работами.
— Дрифтвуд — дерево, которое просто росло и упало, попало в море. Оно долгое время проводит в солёной воде, его там бьёт о камни, бьёт друг о друга шторм. В итоге волной его выбрасывает на берег, и под действием соли и солнца оно высыхает, приобретает, во-первых, гладкость, во-вторых, белёсый оттенок. А я и другие мастера эти деревяшки ходим и собираем. Мне помогает муж. Мы это всё находим, привозим домой. Хорошо очищенная и высушенная коряга начинает свою новую жизнь! — говорит Ольга Волошина. — Фактура и форма дерева сама подсказывает мне сюжет будущей композиции. Распределяются роли, появляются образы, характеры. В каждой работе частичка моей души, каждая композиция особенная и неповторимая.
Увидеть в коряге, в доске, выброшенной на берег моря, чайку или лилию, — это удивительное умение. Тут главное для мастера — не превращать данный природой материал в нечто искусственное, а лишь подчеркнуть то, что уже нарисовали волна, ветер, песок…
— Каждая из работ Натальи Бовкун и Ольги Волошиной, — подчёркивает Сергей Соловьёв, — покоряет морской стихией, яркостью красок и выражает свой смысл, раскрывая перед зрителем отражение действительности или же влечет к фантазии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало об уникальной выставке, собравшей художников нескольких поколений.