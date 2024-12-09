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Posted 9 декабря, 03:08

Published 9 декабря, 03:08

Modified 9 декабря, 03:10

Updated 9 декабря, 03:10

Во Владивостоке открылась выставка дрифтвуда и ассамбляжа «Море на ладони» (16+)

Что море выбросило на берег: необычная выставка открылась в ЦСИ «Артэтаж» в Приморье

9 декабря 2024, 03:08
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке открылась выставка дрифтвуда и ассамбляжа «Море на ладони» (16+)

Сюжет
Наш Город
Ассамбляж и дрифтвуд — два вида искусства, тесно связанных с морем, представлены на выставке «Море на ладони» (16+), которая начала работу в муниципальном центре современного искусства «Артэтаж». Кажется, что в залах даже слышен плеск морской волны и шорох песчинок, обкатываемых прибоем.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: на выставке представлены работы двух художниц — Натальи Бовкун и Ольги Волошиной. Они выбрали необычные и не очень распространённые техники для своих работ — но тем и интереснее посмотреть и понять, что же такое ассамбляж и дрифтвуд и причём тут море.

— Ассамбляж — техника, использующая различные предметы на плоскости в дополнении с красками, — рассказал Сергей Соловьёв, директор муниципального центра современного искусства «Артэтаж». — Наталья Бовкун для новой серии работ использовала ракушки, морские камушки, соединяя все это с красками, даже со стразами, и создавая произведения, проникнутые солнцем, морем, солёным ветром…
Фото: vostokmedia.com

Яркие, необычные работы Ольги Бовкун хочется рассматривать, подмечать детали, любоваться игрой света в камнях, удивляться тому, как удается мастеру органично совместить в работе такие разные фактуры и предметы.

Море, с которым неразрывно связан Владивосток, всегда привлекало не только фотографов, художников, но и мастеров декоративно-прикладного искусства, словом, всех творческих людей. Ведь оно даёт столько вдохновения, столько творческих идей!

Мастер дрифтвуда Ольга Волошина, один раз приехав из Хабаровска во Владивосток, была так очарована морем, что в итоге переехала жить в наш город.

Дрифтвуд — дословно «дрейфующая древесина», выброшенная на берег моря) — особый вид декоративно-прикладного искусства. Ольга Волошина узнала о нем из интернета, попробовала себя в этой технике — и теперь удивляет зрителей своими работами.

— Дрифтвуд — дерево, которое просто росло и упало, попало в море. Оно долгое время проводит в солёной воде, его там бьёт о камни, бьёт друг о друга шторм. В итоге волной его выбрасывает на берег, и под действием соли и солнца оно высыхает, приобретает, во-первых, гладкость, во-вторых, белёсый оттенок. А я и другие мастера эти деревяшки ходим и собираем. Мне помогает муж. Мы это всё находим, привозим домой. Хорошо очищенная и высушенная коряга начинает свою новую жизнь! — говорит Ольга Волошина. — Фактура и форма дерева сама подсказывает мне сюжет будущей композиции. Распределяются роли, появляются образы, характеры. В каждой работе частичка моей души, каждая композиция особенная и неповторимая.

Фото: vostokmedia.com

Увидеть в коряге, в доске, выброшенной на берег моря, чайку или лилию, — это удивительное умение. Тут главное для мастера — не превращать данный природой материал в нечто искусственное, а лишь подчеркнуть то, что уже нарисовали волна, ветер, песок…

— Каждая из работ Натальи Бовкун и Ольги Волошиной, — подчёркивает Сергей Соловьёв, — покоряет морской стихией, яркостью красок и выражает свой смысл, раскрывая перед зрителем отражение действительности или же влечет к фантазии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало об уникальной выставке, собравшей художников нескольких поколений.

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#Новости#Культура#Владивосток#Центр современного искусства "Артэтаж"#Приморский край#Наш Город
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