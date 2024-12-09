Что море выбросило на берег: необычная выставка открылась в ЦСИ «Артэтаж» в Приморье

— Дрифтвуд — дерево, которое просто росло и упало, попало в море. Оно долгое время проводит в солёной воде, его там бьёт о камни, бьёт друг о друга шторм. В итоге волной его выбрасывает на берег, и под действием соли и солнца оно высыхает, приобретает, во-первых, гладкость, во-вторых, белёсый оттенок. А я и другие мастера эти деревяшки ходим и собираем. Мне помогает муж. Мы это всё находим, привозим домой. Хорошо очищенная и высушенная коряга начинает свою новую жизнь! — говорит Ольга Волошина. — Фактура и форма дерева сама подсказывает мне сюжет будущей композиции. Распределяются роли, появляются образы, характеры. В каждой работе частичка моей души, каждая композиция особенная и неповторимая.