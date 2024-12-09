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Posted 9 декабря, 02:58

Published 9 декабря, 02:58

Modified 9 декабря, 03:00

Updated 9 декабря, 03:00

Глава Сахалинской области дал старт работе новой газозаправочной станции

Долгожданное открытие: новую газозаправочную станцию запустили в Сахалинской области

9 декабря 2024, 02:58
Фото: sakhalin.gov.ru.

Глава Сахалинской области дал старт работе новой газозаправочной станции

Сюжет
Газификация
Открытие новой газозаправочной станции в Анивском районе значительно облегчит жизнь владельцам газовых автомобилей, водителям общественного транспорта и спецтехники, теперь им не придется ездить за топливом в Южно-Сахалинск. Губернатор Сахалинской области открыл новый объект 6 декабря.

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил жителей муниципалитета с долгожданным открытием, отметив особую значимость альтернативного топлива для сохранения экологического благополучия в островном регионе.

«Мы хотим, чтобы наши острова были комфортным местом для жизни с чистым воздухом, доступным транспортом. Для этого реализуем масштабную программу по газификации области: переводим на экологически чистое топливо котельные, частные домовладения, общественный транспорт, сельскохозяйственную технику. Поставили цель в ближайшие годы полностью перевести на газ парк коммунальной техники. Предлагаем и гражданам пересаживаться на машины, которые работают на газе, потому что газ в два раза дешевле, чем бензин и дизельное топливо. Мы будем развивать сеть газовых автозаправочных станций. Со следующего года на территории региона развернется наша совместная программа с „Газпромом“ по созданию газовых заправок на колесах — ПАГЗов», — отметил Валерий Лимаренко.
Фото: sakhalin.gov.ru

Новую газозаправочную станцию построили возле автомобильной дороги регионального значения между селами Петропавловское и Воскресенское. АГНКС предназначена для заправки автомобильного транспорта газомоторным топливом, она оснащена двумя газокомпрессорными колонками.

Глава Анивского района Светлана Швец рассказала, что здесь будут заправлять общественный транспорт и коммунальную спецтехнику, а также личный автотранспорт жители Анивского района и ближайших муниципалитетов.

«Открытие газозаправочной станции — долгожданное событие. До этого и перевозчики, обслуживающие общественный транспорт, и сельхозтехника, которая работает в селах Анивского района, заправлялась в Южно-Сахалинске, водители стояли в очередях. С первого дня на новой заправке появились постоянные клиенты. Примечательно, что здесь заправляют анивским газом, который специалисты называют одним из лучших по качеству», — отметила Светлана Швец.
Фото: sakhalin.gov.ru

Создание сети газовых заправок входит в масштабную программу газификации Сахалина и Курил. Активно идет процесс перевода общественного и личного транспорта, а также спецтехники. Министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин отметил, что на сегодняшний день на газомоторное топливо переведено уже около шести тысяч единиц автотранспорта, из них 166 в Анивском районе. Планируется, что к 2027 году весь парк автобусов будет переведен на газ. Кроме того, правительство регион рассчитывает заменить технику ЖКХ на новую — работающую на чистом топливе.

«Открытие новой газонаполнительной станции стало важным событием для развития всей газозаправочной инфраструктуры региона. Сегодня в Сахалинской области работают 4 таких станции. Две из них — в Южно‐Сахалинске, одна — в Тымовском и одна в Анивском районе. В планах — строительство еще 3 АГНКС, двух — в областном центре и одной — в Корсакове», — сказал министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин.
Фото: sakhalin.gov.ru

Жители островного региона, которые перевели свои авто на голубое топливо, уже смогли оценить преимущества экологически чистого вида топлива.

«Сегодня я впервые заправил свое авто газом в нашем районе. Это замечательно! Раньше для этого приходилось ездить в Южно-Сахалинск. Теперь я смогу легко и быстро заправлять свой автомобиль, не тратя лишнее время на такие поездки. Это действительно сделает жизнь проще для всех владельцев газовых автомобилей», — поделился автовладелец Игорь.
Фото: sakhalin.gov.ru
«С открытием этой станции я смогу значительно сэкономить на топливе. Газовые автомобили гораздо дешевле в эксплуатации, и теперь, когда у нас есть удобное место для заправки, я смогу без проблем планировать дальние поездки. Надеюсь, что подобные станции появятся и в других районах нашей области», — добавил Кирилл, местный житель.
«Это событие очень много значит для меня. Я давно планировала перевести свою машину на газ, но всегда сталкивалась с проблемой нехватки заправок. Теперь, когда рядом будет газовая станция, я смогу заправляться без проблем. Это не только снижает мои расходы, но и помогает делать воздух чище», — рассказала Анна Ким, жительница Анивского района.
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