Долгожданное открытие: новую газозаправочную станцию запустили в Сахалинской области

Создание сети газовых заправок входит в масштабную программу газификации Сахалина и Курил. Активно идет процесс перевода общественного и личного транспорта, а также спецтехники. Министр энергетики Сахалинской области Дмитрий Куварин отметил, что на сегодняшний день на газомоторное топливо переведено уже около шести тысяч единиц автотранспорта, из них 166 в Анивском районе. Планируется, что к 2027 году весь парк автобусов будет переведен на газ. Кроме того, правительство регион рассчитывает заменить технику ЖКХ на новую — работающую на чистом топливе.