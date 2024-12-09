Елена Бакланова из Благовещенска стала лауреатом премии «Голос спорта — СИБУР»

Posted 9 декабря, 12:25
Published 9 декабря, 12:25
Modified 9 декабря, 12:26
Updated 9 декабря, 12:26
С приветственным словом к участникам обратился министр спорта России Михаил Дегтярев, который также вручил первую награду. В номинации имени Юрия Розанова «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» победил Роман Трушечкин из «Матч ТВ». Об этом пишет rosbalt.ru.
Приз имени Владимира Маслаченко, присуждаемый лучшему комментатору по версии спортивных СМИ, в этом году был вручен Дмитрию Губерниеву. Главную награду в категории «Народный голос спорта», присуждаемую по результатам голосования болельщиков, завоевал Владимир Стогниенко.
Илья Казаков был удостоен двух специальных наград: приза «Чемпион» за весомый вклад в развитие российского спорта и специальной награды за лучший сценарий спортивного фильма года «Федя. Народный футболист».
Олег Жолобов был удостоен награды «Голос профессии» за многолетнюю телевизионную работу в своем виде спорта.
В этом году премия имени Александра Иваницкого «Голос спорта — страна» была вручена Александру Халину с телеканала «НТР-24» из Нижнекамска.
На протяжении года РАСК в рамках большой социальной инициативы компании СИБУР «Формула хороших дел» реализовывала проект «Голос спорта — СИБУР» в различных регионах России. Ведущие спортивные комментаторы ассоциации провели мастер-классы и семинары для молодежи и студентов. Участники, проявившие интерес к профессии, смогли записаться на онлайн-курс по спортивному комментированию.
На финальном этапе участники должны были представить свои творческие работы, которые оценивало жюри под руководством спортивного журналиста Геннадия Орлова.
Елена Бакланова из Благовещенска (Амурская область) стала лауреатом премии спортивных комментаторов «Голос спорта — СИБУР».
Победителями в этой номинации также стали уфимец Илья Боровский, Лиза Бортнева из Воронежа, петербуржец Евгений Семенкин и Вадим Ястребов из Кстова.
Приз «Женский голос спорта» теперь будет носить имя Анны Дмитриевой, и его вручал сын известной спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Как отметил Орлов, количество участников в этой категории премии с момента ее создания значительно увеличилось. А победительницей в 2024 году была признана Дарья Исаева из «Окко».
Кроме того, в этом году была учреждена новая номинация «Медиалидер российского футбола» — в честь Василия Уткина. Первым обладателем этой награды стало московское «Динамо».