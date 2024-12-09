Елена Бакланова из Благовещенска стала лауреатом премии «Голос спорта — СИБУР»

Приз «Женский голос спорта» теперь будет носить имя Анны Дмитриевой, и его вручал сын известной спортсменки и комментатора телепродюсер Дмитрий Чуковский. Как отметил Орлов, количество участников в этой категории премии с момента ее создания значительно увеличилось. А победительницей в 2024 году была признана Дарья Исаева из «Окко».