Фонд «Восточный Порт» наградил победителей конкурса «Мой Врангель — моё вдохновение!»

Напомним, что краеведческий конкурс «Мой Врангель — моё вдохновение!» проводится АО «Восточный Порт» и его благотворительным фондом в рамках программы социального развития «Историческое наследие». Цель конкурса — воспитание у жителей Находки и подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, привлечение внимания к историческому наследию микрорайона, его природным памятникам, а также жизни выдающихся земляков.