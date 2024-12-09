Фонд «Восточный Порт» наградил победителей конкурса «Мой Врангель — моё вдохновение!»

Posted 9 декабря, 07:39
Published 9 декабря, 07:39
Modified 9 декабря, 07:41
Updated 9 декабря, 07:41
Всего в этом году на конкурс поступило 27 эссе в номинациях «Порт и портовики», «Летопись Врангеля», «Помним, гордимся, чтим!», «Любимый краешек земли», «Порт моей жизни», «Дорогие мои земляки» и «Семейные ценности». Среди них — 17 детских, 9 взрослых и 1 коллективная, семейная.
В своих эссе участники отразили прошлое, настоящее и будущее родного посёлка и, конечно, «Восточного Порта», благодаря которому Врангель растет и развивается. А помогли в этом, как всегда, архивы и воспоминания.
Самые интересные и оригинальные эссе и очерки по традиции войдут в одноименное иллюстрированное издание, историко-краеведческий альманах «Мой Врангель — моё вдохновение!», который пополнит число патриотических книг о посёлке.
Напомним, что краеведческий конкурс «Мой Врангель — моё вдохновение!» проводится АО «Восточный Порт» и его благотворительным фондом в рамках программы социального развития «Историческое наследие». Цель конкурса — воспитание у жителей Находки и подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, привлечение внимания к историческому наследию микрорайона, его природным памятникам, а также жизни выдающихся земляков.