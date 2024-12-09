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Posted 9 декабря, 07:39

Published 9 декабря, 07:39

Modified 9 декабря, 07:41

Updated 9 декабря, 07:41

Фонд «Восточный Порт» наградил победителей конкурса «Мой Врангель — моё вдохновение!»

Фонд «Восточный Порт» наградил победителей конкурса «Мой Врангель — моё вдохновение!»

9 декабря 2024, 07:39
Фото: Порт «Восточный».
Сюжет
Конкурс
Итоги пятого по счёту конкурса «Мой Врангель — моё вдохновение!» (0+) подвёл Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт».

Всего в этом году на конкурс поступило 27 эссе в номинациях «Порт и портовики», «Летопись Врангеля», «Помним, гордимся, чтим!», «Любимый краешек земли», «Порт моей жизни», «Дорогие мои земляки» и «Семейные ценности». Среди них — 17 детских, 9 взрослых и 1 коллективная, семейная.

Фото: Порт «Восточный»

В своих эссе участники отразили прошлое, настоящее и будущее родного посёлка и, конечно, «Восточного Порта», благодаря которому Врангель растет и развивается. А помогли в этом, как всегда, архивы и воспоминания.

Самые интересные и оригинальные эссе и очерки по традиции войдут в одноименное иллюстрированное издание, историко-краеведческий альманах «Мой Врангель — моё вдохновение!», который пополнит число патриотических книг о посёлке.

Фото: Порт «Восточный»

Напомним, что краеведческий конкурс «Мой Врангель — моё вдохновение!» проводится АО «Восточный Порт» и его благотворительным фондом в рамках программы социального развития «Историческое наследие». Цель конкурса — воспитание у жителей Находки и подрастающего поколения чувства гордости за свою малую родину, привлечение внимания к историческому наследию микрорайона, его природным памятникам, а также жизни выдающихся земляков.

#Новости#Общество#Конкурс#Приморский край#Приморье
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