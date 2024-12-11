Новая детская площадка радует ребят на Адмирала Невельского во Владивостоке — фото

Posted 11 декабря, 08:19
Published 11 декабря, 08:19
Modified 11 декабря, 08:21
Updated 11 декабря, 08:21
На улице Адмирала Невельского во Владивостоке недавно завершилось благоустройство детской площадки, которая уже успела превратиться в центр детского веселья и радости. Реализация этого проекта стала возможной благодаря активной работе территориального общественного самоуправления (ТОСа) и поддержке администрации города. Площадка была обновлена в рамках конкурсного отбора проектов, направленных на улучшение жизни горожан.
По словам председателя ТОС «Невельского 2022» Новичковой Анны, в конце сентября на улице Адмирала Невельского начались работы по демонтажу старой, обветшалой площадки.
«Старая площадка уже давно отслужила своё и стала небезопасной для детей. Было много ржавчины и ободранных поверхностей», — рассказывает Новичкова Анна
Теперь здесь установлен новый детский комплекс, стол для настольного тенниса, качели и лавочки. Основание площадки покрыто галькой, что обеспечивает безопасность при играх.
Детская площадка приятно удивила разнообразием комплексов, которые подходят для детей разного возраста. Как отмечает другая жительница Екатерина:
«Теперь здесь есть развлечения для каждого: настольный теннис для детей постарше, качели и горка для малышей. И, конечно, родители могут удобно расположиться на лавочках в ожидании детей»
В восторге осталась и мать троих детей Ирина:
«Нам нравятся все изменения. Теперь дети могут играть здесь безопасно, и что немаловажно, они больше не уходят в соседние дворы. Даже в холодное время года дети с удовольствием гуляют на этой площадке», — поделилась она своими впечатлениями.
Несмотря на то, что площадка уже функционирует, родители высказывают пожелания по её дальнейшему улучшению.
«Хотелось бы добавить забор вокруг площадки и, возможно, ещё одну горку для детей постарше. Но уже сейчас это отличное место для семейного отдыха», — предложила Анна.
Новая детская площадка на улице Адмирала Невельского стала не просто местом для игр и развлечений, но и символом того, как благодаря совместным усилиям ТОСов и администрации города можно создать уютное и безопасное пространство для детей. Жители уверены, что это только начало, и впереди их ждёт ещё много позитивных изменений.
Как отметила пресс-служба мэрии, в этом году ТОСы реализовали более 70 подобных проектов, 16 из которых посвящены обустройству детских игровых комплексов.