Новая детская площадка радует ребят на Адмирала Невельского во Владивостоке — фото

Новая детская площадка на улице Адмирала Невельского стала не просто местом для игр и развлечений, но и символом того, как благодаря совместным усилиям ТОСов и администрации города можно создать уютное и безопасное пространство для детей. Жители уверены, что это только начало, и впереди их ждёт ещё много позитивных изменений.