Пасека, предъяви паспорт — уникальные документы выдают в Приморском крае

Posted 11 декабря, 02:38
Published 11 декабря, 02:38
Modified 11 декабря, 02:40
Updated 11 декабря, 02:40
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: это нововведение поможет вести учет пасек в регионе и контролировать качество выпускаемой продукции — знаменитого приморского мёда и продуктов пчеловодства.
Чтобы не отвлекать пасечников от основного процесса, паспортизацию начали именно сейчас, зимой. Работа запланирована на зимне-весенний период 2025 года.
— Паспорт пасеки — как паспорт гражданина РФ, — он позволяет вести учет. В нем указано местонахождение пасеки, данные о владельце и количестве ульев. Без паспорта пчеловод не может официально производить и реализовывать мед, — сказал руководитель агентства по развитию пчеловодства в Приморском крае Рамиль Еникеев.
Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в крае и уверен, что наш уникальный таёжный мёд имеет огромный потенциал как продукт для поставок на экспорт за пределы России и внутри страны.
Поэтому в крае проводится большая работа по развитию отрасли. Например, недавно в Уссурийске прошла конференция «Приморское пчеловодство — 2024». За одним столом собрались специалисты районных ветеринарных станций, ученые, преподаватели и пчеловоды. Участники считают, что необходимы совместные усилия для организации системной работы по предупреждению и лечению болезней пчел в крае.
— Запланированы мастер-классы на пасеках для специалистов ветеринарных служб по выявлению и диагностике болезней пчел. Мониторинг эпизоотической обстановки пчеловодства края, — добавил Рамиль Еникеев.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как видит глава Приморья будущее приморского мёда.