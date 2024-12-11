vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 02:38

Published 11 декабря, 02:38

Modified 11 декабря, 02:40

Updated 11 декабря, 02:40

В Приморском крае пасеки получают паспорта

Пасека, предъяви паспорт — уникальные документы выдают в Приморском крае

11 декабря 2024, 02:38
Фото: primorsky.ru.

В Приморском крае пасеки получают паспорта

Сюжет
Приморский мёд
Уникальные документы начали выдавать в Приморском крае — здесь начался процесс паспортизации пасек.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: это нововведение поможет вести учет пасек в регионе и контролировать качество выпускаемой продукции — знаменитого приморского мёда и продуктов пчеловодства.

Чтобы не отвлекать пасечников от основного процесса, паспортизацию начали именно сейчас, зимой. Работа запланирована на зимне-весенний период 2025 года.

— Паспорт пасеки — как паспорт гражданина РФ, — он позволяет вести учет. В нем указано местонахождение пасеки, данные о владельце и количестве ульев. Без паспорта пчеловод не может официально производить и реализовывать мед, — сказал руководитель агентства по развитию пчеловодства в Приморском крае Рамиль Еникеев.

Напомним, губернатор Приморья Олег Кожемяко уделяет особое внимание развитию пчеловодства в крае и уверен, что наш уникальный таёжный мёд имеет огромный потенциал как продукт для поставок на экспорт за пределы России и внутри страны.

Поэтому в крае проводится большая работа по развитию отрасли. Например, недавно в Уссурийске прошла конференция «Приморское пчеловодство — 2024». За одним столом собрались специалисты районных ветеринарных станций, ученые, преподаватели и пчеловоды. Участники считают, что необходимы совместные усилия для организации системной работы по предупреждению и лечению болезней пчел в крае.

— Запланированы мастер-классы на пасеках для специалистов ветеринарных служб по выявлению и диагностике болезней пчел. Мониторинг эпизоотической обстановки пчеловодства края, — добавил Рамиль Еникеев.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как видит глава Приморья будущее приморского мёда.

Олег Кожемяко: у приморского мёда — большое будущее
Узнать подробнее
#Новости#Питание#Приморский край#Приморье#Приморский мёд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика