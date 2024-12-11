Пасека, предъяви паспорт — уникальные документы выдают в Приморском крае

Поэтому в крае проводится большая работа по развитию отрасли. Например, недавно в Уссурийске прошла конференция «Приморское пчеловодство — 2024». За одним столом собрались специалисты районных ветеринарных станций, ученые, преподаватели и пчеловоды. Участники считают, что необходимы совместные усилия для организации системной работы по предупреждению и лечению болезней пчел в крае.