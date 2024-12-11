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Posted 11 декабря, 03:26

Published 11 декабря, 03:26

Modified 11 декабря, 03:28

Updated 11 декабря, 03:28

Юные футболисты команды «Алеут» стали вторыми на первенстве Приморского края

Серебро первенства Приморского края по футзалу завоевала команда «Алеут»

11 декабря 2024, 03:26
Фото: ДФК «Алеут».

Юные футболисты команды «Алеут» стали вторыми на первенстве Приморского края

Сюжет
Спорт
Юные футболисты Шкотовского округа приняли участие в первенстве Приморского края по футзалу (6+) и стали его серебряными призёрами. Это даст ребятам возможность играть в первой лиге в 2025 году.

9-10-летние спортсмены — воспитанники детского футбольного клуба «Алеут» — проявили спортивный дух, упорство, настоящую волю к победе — их участие в первенстве (отметим, это были игры второй лиги и занять призовое место — значило перейти на более высокий уровень) запомнилось и судьям, и соперникам, и болельщикам: ребята не щадили себя, шли к намеченной цели.

В ДФК «Алеут» рассказали: в групповом этапе команда обошла «Восход» из Фокино со счетом 1:0. Затем разгромила «Восток» из поселка Пластун — 4:0. Очень сложным был третий матч, где юным шкотовцам противостояли футболисты из Владивостока, но со счетом 2:1 победу одержал «Алеут».

— В полуфинале наши ребята встретились с хозяевами паркета — командой «Штурм» из Вольно-Надеждинского, — рассказал главный тренер и основатель ДФК «Алеут» Иван Иваница. — Ребята отнеслись к матчу очень ответственно. Вначале отличился Юра Ботнарь, но затем «Штурм» сравнял счет и вышел вперед. Незадолго до конца игры счет вновь сравнялся, но на этот раз мяч в ворота соперников закатил Илья Степанов — счет 2:2 в основное время. В серии пенальти хорошо проявил себя наш вратарь Семён Пашко, отразив 4 удара. С 6-метровой отметки дважды отличился Юра Ботнарь, а решающий удар за выход в финал реализовал Илья Чуркин.

И пусть первое место «Алеуту» пока — именно пока! — не покорилось (в финале шкотовские футболисты в честном сражении уступили команде «Старт» из Владивостока), серебряные медали шкотовцы заслужили! Теперь они будут играть в первой лиге, достойно представляя родной Шкотовский район в первенстве края.

Поздравляя своих спортсменов с достойной игрой и победой, в АНО ДФК «Алеут» поблагодарили за поддержку клуба ООО «Порт Вера» и ДЮСШ Шкотовского муниципального округа.

Отметим, морской терминал «Порт „Вера“ уже несколько лет выступает партнером детского футбольного клуба „Алеут“, который зародился в поселке Подъяпольское. Сейчас при поддержке предприятия деятельность клуба охватила весь Шкотовский муниципальный округ. „Порт „Вера“ также содействует развитию социальной и общественной инфраструктуры таких населенных пунктов в Шкотовском муниципальном округе, как Подъяпольское, Смоляниново, Шкотово и Штыково.

#Новости#Спорт#Дети#Приморский край#Приморье
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