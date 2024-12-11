Серебро первенства Приморского края по футзалу завоевала команда «Алеут»

9-10-летние спортсмены — воспитанники детского футбольного клуба «Алеут» — проявили спортивный дух, упорство, настоящую волю к победе — их участие в первенстве (отметим, это были игры второй лиги и занять призовое место — значило перейти на более высокий уровень) запомнилось и судьям, и соперникам, и болельщикам: ребята не щадили себя, шли к намеченной цели.