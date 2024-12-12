«Ростелеком»: ИИ сохраняет лидерство, но инвесторы вкладываются в цифровую медицину

Posted 12 декабря, 02:02
Published 12 декабря, 02:02
Modified 12 декабря, 02:04
Updated 12 декабря, 02:04
«Ростелеком» представил результаты восьмого ежегодного исследования глобальных трендов цифровизации. Для его подготовки с помощью технологий искусственного интеллекта было проанализировано 119 млн научных статей, 46,5 млн патентов и 1,6 млн публикаций в СМИ, а также сделки в высокотехнологической сфере общим объемом свыше 32 трлн долларов.
Исследование показало, что на международной арене пальму первенства уже пять лет прочно удерживает Китай, обогнав США еще в 2019 году. За восемь лет Индия поднялась в страновом рейтинге с шестого на третье место. Также выше в рейтинге стали Бразилия, Саудовская Аравия, Иран и Турция, что подтверждает тезис о смещении инновационного развития на Восток.
«Наше ежегодное исследование глобальных трендов цифровизации стало традиционным и доверенным источником информации для решения задач стратегического планирования. Как всегда, важной частью работы стало выявление не только главных трендов — среди них лидерство искусственного интеллекта ничто пока оспорить не может. Однако, если „шумят“ вокруг искусственного интеллекта, то деньгами вкладываются больше в цифровизацию здравоохранения», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.
Среди зарождающихся трендов аналитики выделили диффузионную модель, индустрию 5.0, неназемные сети, виртуальную мышь и кибербиобезопасность. Индустрия 5.0 представляет собой новую промышленную концепцию, которая фокусируется на взаимодействии человека и машины, объединяя эффективность автоматизированных систем с уникальными человеческими качествами — креативностью, способностью принимать нестандартные решения и эмоциональным интеллектом.
В Приморском крае активно внедряются решения на базе искусственного интеллекта в различных отраслях. Особенно заметны успехи в сфере здравоохранения. В регионе успешно работает первый в России Центр управления госпитализацией пациентов с инсультами, использующий ИИ-сервис "КТ головного мозга". Благодаря этой технологии смертность от ишемического инсульта в крае снизилась на 34,5%, а количество процедур тромболизиса выросло почти в пять раз.
На развитие системы здравоохранения Приморского края в 2024 году выделено 32 млрд рублей, значительная часть которых направлена на цифровую трансформацию отрасли.
Дальневосточный федеральный университет совместно со Сбером разработал несколько инновационных продуктов на основе искусственного интеллекта, включая модель для повышения производительности Владивостокского морского торгового порта и систему диагностики циклонов, которую уже использует МЧС.
Технологии ИИ успешно применяются и в сфере продовольственной безопасности региона. В 2023 году благодаря внедрению искусственного интеллекта эффективность работы приморского Россельхознадзора повысилась в четыре раза, что позволило выявить более 8 тысяч тонн продукции неизвестного происхождения.
Россия, несмотря на общее снижение инновационной активности после инвестиционного бума периода COVID-19, продолжает развивать собственные технологические решения. Российские вузы опубликовали более 80 тысяч научных публикаций, что позволило стране занять 13-е место в мировом рейтинге. При этом основной исследовательский интерес в России сфокусирован на робототехнике и управлении роботизированными технологиями, в том числе мобильными роботами.
По данным исследования, объем расходов конечных пользователей на услуги информационной безопасности в России с 2020 года стабильно растет и продолжит увеличиваться с ежегодным приростом 6% (CAGR 2020–2025 гг.), достигнув 126,5 млрд рублей к 2025 году. В космической отрасли Россия в 2023 году осуществила 19 запусков ракетоносителей, что составило 9% от мировых запусков. На 2024 год запланирован запуск 42 космических аппаратов.