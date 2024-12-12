«Ростелеком»: ИИ сохраняет лидерство, но инвесторы вкладываются в цифровую медицину

Исследование показало, что на международной арене пальму первенства уже пять лет прочно удерживает Китай, обогнав США еще в 2019 году. За восемь лет Индия поднялась в страновом рейтинге с шестого на третье место. Также выше в рейтинге стали Бразилия, Саудовская Аравия, Иран и Турция, что подтверждает тезис о смещении инновационного развития на Восток.