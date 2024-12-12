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Posted 12 декабря, 05:07

Published 12 декабря, 05:07

Modified 12 декабря, 05:09

Updated 12 декабря, 05:09

Самая доступная недвижимость становится ещё ближе с Примсоцбанком

Зато своя! Примсоцбанк предлагает ипотеку на комнаты

12 декабря 2024, 05:07
Фото: Изображение Midjourney.

Самая доступная недвижимость становится ещё ближе с Примсоцбанком

Сюжет
Ипотека
Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». erid: LjN8JxisW
Высокие рыночные ставки и стоимость жилья не только диктуют свои условия, но и помогают находить новые решения квартирного вопроса. Популярным способом обзавестись своим жильём для россиян стала покупка комнаты.

Доступный первоначальный взнос и сравнительно невысокие ежемесячные платежи делают данный вариант всё более привлекательным. Соответственно, существуют ипотечные программы специально под такие нужды клиентов. Так, Примсоцбанк предлагает ипотечную программу для покупки комнат — как последней, так и отдельной комнаты в квартире в многоквартирном доме.

Также Примсоцбанк может выдать кредит на покупку комнаты в коммунальной квартире, в то время как далеко не все банки на это готовы. Как известно, коммунальная квартира находится в общей долевой собственности. Доли должны быть определены — за каждым собственником закрепляется своя комната. В случае продажи комнаты одним из владельцев у других есть преимущественное право её купить, поэтому собственник комнаты должен уведомить других и получить либо отказ от покупки, либо предложение выкупить долю. Одним из преимуществ покупки комнаты с Примсоцбанком является то, что Банк принимает от со-собственников не только нотариальные отказы, но и нотариальные уведомления (полученные и не полученные), почтовые уведомления и телеграммы, что может существенно облегчить оформление ипотечного кредита.

Первоначальный взнос составляет от 20% годовых, однако при использовании материнского капитала или выкупе последней доли, когда в залог идёт вся квартира, первоначальный взнос равен нулю. Каждому заёмщику выделяется персональный менеджер, который всегда в курсе малейших деталей сделки. Кроме всего прочего, Банк работает по доверенности от продавца — или заемщика, рассматривает сделки между родственниками и работает с иностранными гражданами.

Кредитные эксперты Примсоцбанка подчёркивают — покупка комнаты всегда может быть стартом для приобретения более просторного и комфортного жилья в дальнейшем. Несмотря на то, что ежемесячный ипотечный платёж за комнату может быть в полтора-два раза больше аренды аналогичной комнаты, в первом случае вы платите за собственное жилье — вполне вероятно, что с перспективой дальнейшего выкупа квартиры целиком.

Узнать подробнее об ипотечных программах Примсоцбанка вы можете на сайте , в офисах Банка и по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.

#Новости#Общество#Владивосток#Ипотека#Жилье#Приморский край#Примсоцбанк
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