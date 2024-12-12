Зато своя! Примсоцбанк предлагает ипотеку на комнаты

Также Примсоцбанк может выдать кредит на покупку комнаты в коммунальной квартире, в то время как далеко не все банки на это готовы. Как известно, коммунальная квартира находится в общей долевой собственности. Доли должны быть определены — за каждым собственником закрепляется своя комната. В случае продажи комнаты одним из владельцев у других есть преимущественное право её купить, поэтому собственник комнаты должен уведомить других и получить либо отказ от покупки, либо предложение выкупить долю. Одним из преимуществ покупки комнаты с Примсоцбанком является то, что Банк принимает от со-собственников не только нотариальные отказы, но и нотариальные уведомления (полученные и не полученные), почтовые уведомления и телеграммы, что может существенно облегчить оформление ипотечного кредита.