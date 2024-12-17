Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправился в рейс по Хабаровскому краю

Напомним, что передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» запущен в августе 2024 года. Он предназначен для медицинского обследования жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют врачебные амбулатории и клинико-диагностические лаборатории. В состав поезда входят 14 вагонов: функциональной диагностики, лучевой диагностики, лабораторный, хирургический, ординаторский, вагон-регистратура с аптечным киоском и другие. Особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного времени придется работать и жить вдали от дома. Высокую значимость поезда подтвердил Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По его итогам Правительству России глава государства поручил принять меры для обеспечения бесперебойной деятельности «Святого Пантелеймона», чтобы в 2024 году оказать медицинскую помощь населению не менее пяти субъектов РФ, а в 2025 году — не менее восьми.