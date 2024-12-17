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Posted 17 декабря, 08:27

Published 17 декабря, 08:27

Modified 17 декабря, 08:29

Updated 17 декабря, 08:29

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправился в рейс по Хабаровскому краю

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправился в рейс по Хабаровскому краю

17 декабря 2024, 08:27
Фото: Пресс-служба «РЖД-Медицина».
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» отправился в очередной рейс. Он будет работать в Хабаровском крае на станциях Тырма, Новый Ургал, Солони, Сулук, Джамку, Постышево, Эворон, Болен, Горин, Хурмули.

Медицинский поезд вернется в Хабаровск 29 декабря. Благодаря ему жители труднодоступных и отдаленных населенных пунктов могут бесплатно пройти медицинское обследование.

Это уже восьмой рейс поезда с августа 2024 года, когда его запустили в эксплуатацию. По итогам состоявшихся семи выездов медицинский состав прошел шесть регионов — Хабаровский край, республику Бурятию, Забайкальский край, Иркутскую область, ЕАО, Амурскую область. Врачи провели более 21,5 тысяч приемов, сделано 44 тысяч различных анализов и исследований, выявлено более 14 тысяч различных заболеваний. Среди наиболее распространенных — болезни системы кровообращения, заболевания эндокринной системы и глаз. Диагностировано почти 300 новообразований.

— Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» посетил Хабаровский край уже трижды с момента начала работы. Врачи провели более 6,3 тысячи приемов, было сделано почти 14 тысяч различных анализов и исследований. Самыми востребованными врачами стали терапевт, кардиологи и офтальмолог. Было выявлено почти 1000 заболеваний, диагностировано 70 новообразований, — добавили в региональном минздраве.

Напомним, что передвижной консультативно-диагностический центр на базе поезда «Святой Пантелеймон» запущен в августе 2024 года. Он предназначен для медицинского обследования жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, где отсутствуют врачебные амбулатории и клинико-диагностические лаборатории. В состав поезда входят 14 вагонов: функциональной диагностики, лучевой диагностики, лабораторный, хирургический, ординаторский, вагон-регистратура с аптечным киоском и другие. Особое внимание при разработке и изготовлении «поликлиники на колесах» уделено созданию комфортных социально-бытовых условий для медицинского персонала и железнодорожников, которым в течение длительного времени придется работать и жить вдали от дома. Высокую значимость поезда подтвердил Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По его итогам Правительству России глава государства поручил принять меры для обеспечения бесперебойной деятельности «Святого Пантелеймона», чтобы в 2024 году оказать медицинскую помощь населению не менее пяти субъектов РФ, а в 2025 году — не менее восьми.

#Хабаровский край
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