Праздничная ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске в воскресенье

Для участия в «АмурФесте» в этот раз было подано более 100 заявок. На протяжении всей ярмарки в ней будут участвовать 35 мастеров декоративно-прикладного искусства, которые подготовили уникальные изделия. Хабаровчане и гости города смогут выбрать оригинальные подарки для своих родных и близких. Также свою продукцию представят местные предприниматели и Туристский информационный центр Хабаровского края.