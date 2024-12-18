Праздничная ярмарка «АмурФест. Зима» откроется в Хабаровске в воскресенье

Posted 18 декабря, 07:47
Published 18 декабря, 07:47
Modified 18 декабря, 09:49
Updated 18 декабря, 09:49
Организует масштабное событие КНОТОК при поддержке министерства культуры и правительства Хабаровского края.
Для участия в «АмурФесте» в этот раз было подано более 100 заявок. На протяжении всей ярмарки в ней будут участвовать 35 мастеров декоративно-прикладного искусства, которые подготовили уникальные изделия. Хабаровчане и гости города смогут выбрать оригинальные подарки для своих родных и близких. Также свою продукцию представят местные предприниматели и Туристский информационный центр Хабаровского края.
На ярмарке можно будет увидеть искусные плетеные на коклюшках кружева — это традиционное русское рукоделие. Также на торговых рядах появятся авторские сувениры и мягкие игрушки ручной работы, в том числе в виде символа 2025 года — зеленой змеи.
— Также на ярмарке можно будет приобрести национальные сувениры коренных народов Приамурья — нанайские тапочки, обереги, изделия из рыбьей кожи, одежду и украшения в этностиле, — рассказали в министерстве культуры края.
Помимо игрушек и изделий будут представлены различные аксессуары, новогодние елочные украшения, авторские картины, календари и открытки, украшения из натуральных камней и кожи, сумочки из акриловых бусин, сувениры из дерева, натуральная косметика и многое другое. В этом году в сообществе ярмарки в соцсети ВКонтакте пройдет конкурс на лучшего мастера АмурФеста.
Гости ярмарки смогут не только приобрести оригинальные подарки своим родным и близким, но и согреться горячим чаем и перекусить. В одном из корнеров посетителей ежедневно будет радовать разнообразие гастрономических угощений, среди которых выпечка, блины, дальневосточные сэндвичи и пироги с рыбой, яблоки в карамели, горячий чай, какао и сбитень.
«АмурФест.Зима» продлится до 12 января. Событие порадует гостей и развлекательной программой. 4 января с 15:00 до 17:00 на площади пройдут новогодние творческие мастер-классы, где участники смогут научиться создавать новогодние украшения и подарки своими руками. В этот день также состоятся народные гулянья с активностями и конкурсами, включая перетягивание каната, «Стенка на стенку», «Рыбак» и играми для детей.
5 января с 15:00 до 18:00 гостей фестиваля встретят сказочные персонажи, которые проведут большую праздничную викторину с подарками.
Режим работы ярмарки: 22 декабря с 11:00 до 20:00; 23 — 27 декабря с 16:00 до 20:00; 28 декабря — 12 января с 11:00 до 21:00.