В Москве назвали победителей туристической премии GOLD STARS Discovery

Национальную экспертную премию в сфере туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery учредили в этом году. Ее программа объединяет пять главных номинаций («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и три специальные номинации («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).