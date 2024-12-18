В Москве назвали победителей туристической премии GOLD STARS Discovery

Posted 18 декабря, 20:30
Published 18 декабря, 20:30
Modified 18 декабря, 20:30
Updated 18 декабря, 20:30
Жюри выявило лучшие достижения туристического бизнеса, сферы путешествий и гостеприимства в России, пишет autopanorama.ru.
Российскую столицу поместили на первое место в номинации «Место, регион, курорт». Одновременно реализованный в Москве проект запуска 3-го и 4-го Московских центральных диаметров сочли лидером в номинации «Инфраструктура». Еще один регион РФ — Республика Алтай — оказался победителем в номинации «Лучший департамент туризма».
В категории «Гастрономия» оказалось сразу два победителя: симпатии членов жюри разделились поровну. Достойными высочайших оценок сочли рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня». При этом курорт Манжерок одержал победу в еще одной номинации — «Гостеприимство».
Первое место в номинации «Культурная программа» отдали мультиформатному музыкальному фестивалю «Дикая мята» в Тульской области. Стала известна и «Туристическая персона года» — это автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.
Выбирая «Лучший автомобиль для путешествий», экспертное жюри остановило свой выбор на китайском кроссовере Exeed RX.
В специальном проекте «Протестировано Discovery» члены жюри выделили цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческую организацию «Туристский информационный центр» Самарской области, Foton Tunland (пикап года) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.
Национальную экспертную премию в сфере туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery учредили в этом году. Ее программа объединяет пять главных номинаций («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и три специальные номинации («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).
Председательствовать в жюри, в составе которого собрали два десятка экспертов в сфере туризма, гастрономии и путешествий, пригласили известного телеведущего Михаила Кожухова.