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Posted 18 декабря, 20:30

Published 18 декабря, 20:30

Modified 18 декабря, 20:30

Updated 18 декабря, 20:30

В Москве назвали победителей туристической премии GOLD STARS Discovery

В Москве назвали победителей туристической премии GOLD STARS Discovery

18 декабря 2024, 20:30
Фото: GOLD STARS Discovery.
Перед новым годом в Москве провели церемонию вручения национальной экспертной премии в сфере туризма GOLD STARS Discovery. Победители экспертной премии и специального проекта «Протестировано Discovery» стали известны 17 декабря.
Фото: GOLD STARS Discovery

Жюри выявило лучшие достижения туристического бизнеса, сферы путешествий и гостеприимства в России, пишет autopanorama.ru.

Российскую столицу поместили на первое место в номинации «Место, регион, курорт». Одновременно реализованный в Москве проект запуска 3-го и 4-го Московских центральных диаметров сочли лидером в номинации «Инфраструктура». Еще один регион РФ — Республика Алтай — оказался победителем в номинации «Лучший департамент туризма».

В категории «Гастрономия» оказалось сразу два победителя: симпатии членов жюри разделились поровну. Достойными высочайших оценок сочли рестораны курорта Манжерок и проект «Арктическая кухня». При этом курорт Манжерок одержал победу в еще одной номинации — «Гостеприимство».

Первое место в номинации «Культурная программа» отдали мультиформатному музыкальному фестивалю «Дикая мята» в Тульской области. Стала известна и «Туристическая персона года» — это автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России», куратор Дома российской кухни на ВДНХ Екатерина Шаповалова.

Выбирая «Лучший автомобиль для путешествий», экспертное жюри остановило свой выбор на китайском кроссовере Exeed RX.

В специальном проекте «Протестировано Discovery» члены жюри выделили цифровой туристический сервис для планирования путешествий RUSSPASS, некоммерческую организацию «Туристский информационный центр» Самарской области, Foton Tunland (пикап года) и Chery Tiggo 8 Pro Max c стал внедорожником года, по совокупности своих качеств.

Национальную экспертную премию в сфере туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery учредили в этом году. Ее программа объединяет пять главных номинаций («Место, регион, курорт», «Инфраструктура», «Гастрономия», «Гостеприимство», «Культурная программа») и три специальные номинации («Туристическая персона года», «Лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для путешествий»).

Председательствовать в жюри, в составе которого собрали два десятка экспертов в сфере туризма, гастрономии и путешествий, пригласили известного телеведущего Михаила Кожухова.

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