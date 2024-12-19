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Posted 19 декабря, 07:28

Published 19 декабря, 07:28

Modified 19 декабря, 07:30

Updated 19 декабря, 07:30

В ДВФУ открылась выставка о героях университета

В ДВФУ открылась выставка о героях университета

19 декабря 2024, 07:28
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
Выставка
Выставка, посвященная студентам, выпускникам и сотрудникам, которые помогают бойцам специальной военной операции, открылась в Дальневосточном федеральном университете. Экспозиция создана участниками студорганизации HistEast при поддержке других патриотических объединений ДВФУ.

На выставке можно узнать о людях, которые принимают участие в специальной военной операции на переднем крае, либо поддерживают бойцов в тылу. В их числе участники студенческих организаций, занимающиеся плетением маскировочных сетей, сбором полезного груза, волонтеры гуманитарных миссий на освобожденных территориях, сотрудники и выпускники ДВФУ — участники и добровольцы СВО. Отдельно отмечен вклад врачей Медицинского комплекса ДВФУ, которые выезжали на фронт в составе 9 групп.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Церемонию открытия экспозиции посетил ректор ДВФУ Борис Коробец. Авторы выставки из студенческой организации HistEast рассказали главе университета о своей деятельности и об опыте помощи фронту. Ректор поблагодарил учащихся за инициативу, а также за всю их деятельность по поддержке бойцов на передовой.

«Эта выставка — это не просто демонстрация достижений, а подведение итогов важной деятельности по поддержке наших бойцов на фронте. Работа в этом направлении не остановится, а будет только наращиваться, и благодаря подобным инициативам студентов, я вижу, что эта работа находится в надежных руках», — отметил Борис Коробец.
Фото: пресс-служба ДВФУ

Сейчас ознакомиться с выставкой можно на 5 уровне корпуса B (переход в корпус D), а также в корпусе M — экспозиции из 16 картин дублируют друг друга. Выставку будут перемещать между корпусами университета, чтобы познакомиться с ней смогли как можно больше студентов, сотрудников и гостей вуза.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Напомним, в общей сложности в Дальневосточном федеральном университете ведут деятельность 12 студенческих объединений патриотической направленности. Студенты ДВФУ оказывают волонтерскую поддержку семьям участников специальной военной операции, вместе с сотрудниками университета ведут сбор полезного груза, который передается в зону проведения СВО. За 2023 год более 10 тысяч студентов вуза стали участникам патриотических лекций и открытых диалогов с участниками спецоперации.

#Новости#Общество#Владивосток#Студенты#Выставка#Инициатива#Приморский край#Дальневосточный федеральный университет#Специальная военная операция#Бойцы
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