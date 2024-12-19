В Хабаровском крае открыто 18 классов, где обучают создавать беспилотники

Posted 19 декабря, 08:56
Published 19 декабря, 08:56
Modified 19 декабря, 14:11
Updated 19 декабря, 14:11
Как сообщили в министерстве образования и науки края, более 90 педагогов прошли профессиональную переподготовку. Для школьников закуплено современное оборудование: 3D-принтеры, квадрокоптеры, видео-очки, симуляторы полетов, малые полетные зоны, интерактивные панели, ремкомплекты, программное обеспечение и компьютерное оборудование. По дополнительным общеразвивающим программам в спецклассах сейчас обучаются более 600 детей разного возраста.
Одним из участников проекта стал Краевой центр образования в Хабаровске. Во время занятий школьники осваивают полеты на симуляторе и развивают навыки визуального полета, занимаются сборкой и разборкой дронов, работают с паяльными станциями. Недавно ребята приступили к изучению блока по 3Д-моделированию.
— На базе классов беспилотных авиационных систем дети обучаются с начала учебного года. Школьники проходят обучение по программам дополнительного образования, а также профессиональную подготовку в рамках профильного обучения в 10–11 классах, по окончании которой получат сертификаты, подтверждающие наличие квалификации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Ребята уже показали первые достижения, представляли Хабаровский край на фестивале «Новая высота», который проходил в Калуге, — рассказал генеральный директор Краевого центра образования Петр Черемухин.
Напомним, что по поручению главы региона Дмитрия Демешина в Хабаровске создана автономная некоммерческая организация «Роботизированные комплексы Хабаровского края», в которой действует Научно-технический центр. Организация станет «одним окном» по разработке и производству продукции для нужд специальной военной операции.