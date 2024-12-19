В Хабаровском крае открыто 18 классов, где обучают создавать беспилотники

Одним из участников проекта стал Краевой центр образования в Хабаровске. Во время занятий школьники осваивают полеты на симуляторе и развивают навыки визуального полета, занимаются сборкой и разборкой дронов, работают с паяльными станциями. Недавно ребята приступили к изучению блока по 3Д-моделированию.