Владимир Путин: За счёт регионов-шефов в ДНР и ЛНР восстановлено 10 тысяч объектов

Сюжет Прямая Линия с Владимиром Путиным 2024

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции, состоявшихся сегодня в Гостином Дворе в Москве, Владимир Путин рассказал о ходе восстановления новых территорий. Уже сейчас восстановлена 21 тысяча объектов, из них 11 тысяч — за счёт средств федерального бюджета, а 10 тысяч — за счёт регионов-шефов.

— У нас огромная программа для восстановления и развития этих территорий, она рассчитана до 2030 года. Работа уже ведётся и будет вестись по целому ряду направлений: это восстановление дорожной сети, это восстановление жилья, это восстановление объектов ЖКХ, соцкультбыта. По дорогам: мы в течение трёх лет планируем привести всю дорожную сеть этих регионов в нормативное, российское состояние. Вы сами оттуда, знаете, что эта работа уже идёт. Есть очень хорошее реализуемое начало: мы планируем построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем Российской Федерации. Это будет такая же дорога, как «Таврида» в Крыму — четырёхполосное движение со всеми преимуществами для такой трассы. Одна часть уже сделана, только начало, от того же самого Таганрога до Мариуполя, это небольшой участок — 40 километров, но планирование идёт вокруг всего Азовского моря. Есть ещё одна дорога — между Мариуполем и Донецком. Она почти 100 километров, если быть более точным, по-моему, 97. И вся дорожная сеть будет восстанавливаться, — заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что программа восстановления обеспечена деньгами. — Некоторые объекты социального назначения уже введены в строй, в том же Донецке — перинатальный центр мирового класса, в Мариуполе — медицинский центр, в Запорожской области, на юге, планируется очень большая детская клиническая больница. Местные жители попросили, и губернатор настаивал на этом. Сейчас, по-моему, планировка уже идёт, будем строить обязательно. В общем, по всем этим направлениям у нас запланирована большая работа до 2030 года. Уже сейчас восстановлено в основном 21 тысяча объектов, причём 11 тысяч — за счёт средств федерального бюджета, а 10 тысяч объектов — за счёт регионов-шефов со всей Российской Федерации. Я, кстати, хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь, — сказал глава государства. Напомним, что в 2022 году Хабаровский край взял шефство над Городом воинской славы Дебальцево в Луганской народной республике. Пострадавший от обстрелов город сейчас активно восстанавливается, благодаря поддержке дальневосточного региона. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин держит задачи по восстановлению Дебальцево на личном контроле.