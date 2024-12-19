«Вопрос демографии — один из ключевых для России» — Путин

Отметим, что в 2024 году в Хабаровском крае региональный материнский капитал получили более 2 тысяч семей. Его выплачивают с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». За рождение в этом году второго ребенка родители получают региональный материнский капитал в размере 250 тысяч рублей. Он становится дополнением к федеральному маткапиталу, а вместе обе суммы позволяют улучшить жилищные условия. Этой возможностью в Хабаровском крае в этом году воспользовались 1 523 семьи.