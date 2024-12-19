«Вопрос демографии — один из ключевых для России» — Путин

Posted 19 декабря, 13:35
Published 19 декабря, 13:35
Modified 19 декабря, 13:37
Updated 19 декабря, 13:37
— Вопрос демографии — один из ключевых для России, он очень важным является не только для нас, но и для многих ключевых стран мира. В Советском Союзе достигался уровень ростапримерно в 2 процента, у нас в определённый период, несколько лет назад, он достигал 1,7 процента. К сожалению, он у нас упал до 1,41 процента. Конечно, это очень мало. Но в нашем же положении находятся и другие страны, примерно в таком же регионе находящиеся. Это, например, Финляндия — там ещё меньше, в Норвегии столько же, в Испании меньше. В некоторых развитых странах, скажем, в Японии — ещё меньше. Чтобы обеспечить воспроизводство, нам нужно поднять этот коэффициент как минимум до 2,1 процента. А чтобы было расширенное воспроизводство, чтобы население росло, нужно как минимум 2,3 процента, — сказал Владимир Путин.
Глава государства подробно рассказал, какие усилия предпринимаются властями для того, чтобы повысить коэффициент рождаемости в стране.
— Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются. Во-первых, единое пособие для семей с детьми, оно действует эффективно. Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребёнком 18 лет. Такое пособие получают свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин. Второе — это наше уникальное изобретение, такого нет нигде в мире. Это материнский капитал, который мы постоянно пополняем. Также мы сохраняем семейную ипотеку под 6 процентов. Затем 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где рождается третий ребёнок, для погашения этой самой ипотеки. Ну и развиваем всю систему, связанную с медициной, с детством, с материнством, и будем дальше это всё делать, будем донастраивать эти инструменты, это очень важно, — сообщил президент.
Отметим, что в 2024 году в Хабаровском крае региональный материнский капитал получили более 2 тысяч семей. Его выплачивают с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография». За рождение в этом году второго ребенка родители получают региональный материнский капитал в размере 250 тысяч рублей. Он становится дополнением к федеральному маткапиталу, а вместе обе суммы позволяют улучшить жилищные условия. Этой возможностью в Хабаровском крае в этом году воспользовались 1 523 семьи.