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Posted 20 декабря, 02:33

Published 20 декабря, 02:33

Modified 20 декабря, 02:35

Updated 20 декабря, 02:35

Активные выходные ждут жителей Хабаровского края благодаря проекту «Доступный спорт»

Активные выходные ждут жителей Хабаровского края благодаря проекту «Доступный спорт»

20 декабря 2024, 02:33
Фото: Правительство Хабаровского края.
Активные выходные продолжаются в крае благодаря проекту «Доступный спорт». Соревнования, мастер-классы и фестивали организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография».

Так, 21 декабря в Хабаровске пройдут Краевые соревнования по тэг-регби среди детских команд. Вход для зрителей свободный. Турнир начнется в 09:00. Площадкой проведения состязаний станет СК «Авангард».

Также в этот день, 21 декабря, столица региона примет Кубок Хабаровского края по легкой атлетике. Лучшие спортсмены федерального округа будут бороться за медали в легкоатлетическом манеж стадиона имени Ленина. Вход для болельщиков свободный. Старт в 12:00.

А вечером, 21 декабря, можно отправиться осваивать новый для региона вид спорта. Мастер-класс по спортивной аэробике пройдет в Хабаровске. Тренировку проведут представители федерации спортивной аэробики Сахалинской области. С собой необходимо взять сменную обувь и спортивную одежду. Занятие пройдет с 16:00 до 18:00 в зале гимнастики Дальневосточной государственной академии физической культуры (Амурский бульвар, 1).

А 22 декабря пройдут первые соревнования по спортивной аэробике. Турнир «Открытие» состоится в ФОКе по адресу ул. Шатова 2/1. Состязания можно назвать фестивалем гимнастики, ведь на площадке также можно увидеть выступления по чир спорту, художественной и эстетической гимнастике. Вход для зрителей свободный. Начало в 10:30.

22 декабря в 13:00 на стадионе имени Ленина состоится открытие «Народного» катка. В этом году ему исполняется 10 лет. Традиционно в открытии самой большой на Дальнем Востоке ледовой площадки примут участие спортивные юношеские команды хоккеистов и фигуристов. На спортивных локациях хоккеисты проведут товарищеские встречи и мастер-классы по хоккею с шайбой и мячом. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по фигурному катанию. На сцене состоится большой концерт при участии ведущих вокальных и танцевальных ансамблей Хабаровска.

Добавим, что проект «Доступный спорт» способствует достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей». К 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70% — такую задачу поставил Президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние три года в России на 16% увеличилось количество людей, которые занимаются спортом, — с 40 до 56 процентов. В Хабаровском крае этот показатель составляет 57 процентов.

Также отметим, что глава региона Дмитрий Демешин поручил создавать условия для активного досуга жителей в каждом дворе. Главам муниципалитетов необходимо учитывать это при благоустройстве придомовых территорий и предусматривать в проектах спортивные площадки.

#Хабаровский край
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