Активные выходные ждут жителей Хабаровского края благодаря проекту «Доступный спорт»

22 декабря в 13:00 на стадионе имени Ленина состоится открытие «Народного» катка. В этом году ему исполняется 10 лет. Традиционно в открытии самой большой на Дальнем Востоке ледовой площадки примут участие спортивные юношеские команды хоккеистов и фигуристов. На спортивных локациях хоккеисты проведут товарищеские встречи и мастер-классы по хоккею с шайбой и мячом. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по фигурному катанию. На сцене состоится большой концерт при участии ведущих вокальных и танцевальных ансамблей Хабаровска.