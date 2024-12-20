Демешин: Развивать Хабаровский край, Дальний Восток и страну вместе с Президентом!

Posted 20 декабря, 03:54
Published 20 декабря, 03:54
Modified 20 декабря, 03:57
Updated 20 декабря, 03:57
Глава Хабаровского края подчеркнул, что одна из важнейших задач подобных мероприятий — получение обратной связи от граждан и соотнесение работы властей с запросами людей.
— Президент России не раз отмечал, что рассматривает формат «прямых линий» как некую социологию — возможность людям оценить работу представителей власти. Такая оценка — повод и нам, в регионах, понять, правильное ли у нас целеполагание. Нынешняя прямая линия стала рекордной, собрав около 2,5 млн вопросов. Из Хабаровского края наибольшее количество обращений — по темам здравоохранения, ЖКХ, газификации и расселения аварийного жилья. Для нас, правительства края, это указание — с ещё большим вниманием отнестись ко всем этим направлениям, — прокомментировал Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что глава государства уделил ожидаемо много времени теме СВО, причём, сделал это, показав глубокую погружённость как в военно-технические аспекты, так и в проблемы конкретных ветеранов СВО, семей воинов.
— В связке — тема помощи подшефным населённым пунктам на Донбассе, Луганщине, в Херсонской и Запорожской областях. Подчеркну — мы подставляем плечо помощи нашим людям, гражданам России, и делаем это не разово, а на постоянной основе, — сказал руководитель Хабаровского края.
Напомним, что Хабаровский край с 2022 года оказывает шефскую помощь в восстановлении города Дебальцево в Луганской народной республики.
— Суверенитет — то, что объединяет всех нас. Глава государства отметил, что суверенитет должен быть прежде всего в сердце. Я призываю вдуматься в эти слова и продолжать нам всем вместе трудиться, развивая Хабаровский край, Дальний Восток, нашу великую страну. Все вместе — с нашим Президентом! — подытожил Дмитрий Демешин.