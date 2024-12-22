Тюлени-экстремалы устроили лежбище у причала с грузовыми судами в Приморье — видео

Posted 22 декабря, 00:00
Published 22 декабря, 00:00
Modified 22 декабря, 03:23
Updated 22 декабря, 03:23
На льдине у центрального парка Находки образовалось необычное соседство — стадо пятнистых тюленей выбрало место для отдыха прямо у оживленного судоходного маршрута. Морские млекопитающие, похоже, ничуть не смущены присутствием швартующегося парохода «Яромир» и вниманием многочисленных наблюдателей.
Однако местные жители проявляют беспокойство о благополучии морских гостей. По данным новых медиа, они направили официальное обращение в центр управления регионом, призывая принять меры по защите животных от потенциального стресса, вызванного движением судов.
Специалисты отмечают, что появление тюленей в городской акватории — явление редкое, но не исключительное для зимнего периода, когда животные активно используют льдины для отдыха и принятия солнечных ванн.