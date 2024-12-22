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Posted 22 декабря, 00:00

Published 22 декабря, 00:00

Modified 22 декабря, 03:23

Updated 22 декабря, 03:23

Тюлени-экстремалы устроили лежбище у причала с грузовыми судами в Приморье — видео

Тюлени-экстремалы устроили лежбище у причала с грузовыми судами в Приморье — видео

22 декабря 2024, 00:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Судоходство
Группа пятнистых тюленей выбрала для отдыха льдину возле центрального парка Находки. Несмотря на близость швартующихся судов, животные безмятежно нежатся под лучами зимнего солнца.

На льдине у центрального парка Находки образовалось необычное соседство — стадо пятнистых тюленей выбрало место для отдыха прямо у оживленного судоходного маршрута. Морские млекопитающие, похоже, ничуть не смущены присутствием швартующегося парохода «Яромир» и вниманием многочисленных наблюдателей.

Однако местные жители проявляют беспокойство о благополучии морских гостей. По данным новых медиа, они направили официальное обращение в центр управления регионом, призывая принять меры по защите животных от потенциального стресса, вызванного движением судов.

Специалисты отмечают, что появление тюленей в городской акватории — явление редкое, но не исключительное для зимнего периода, когда животные активно используют льдины для отдыха и принятия солнечных ванн.

#Новости#Видео#Дальний Восток#Находка#Тюлени#Морские млекопитающие#Приморский край#Живая природа#Приморье#Судоходство
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