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Posted 23 декабря, 06:25

Published 23 декабря, 06:25

Modified 23 декабря, 06:27

Updated 23 декабря, 06:27

Юные футболисты из приморской глубинки покорили федеральные спортивные СМИ

Юные футболисты из приморской глубинки покорили федеральные спортивные СМИ

23 декабря 2024, 06:25
Фото: ДФК «Алеут».
Сюжет
Спорт
Футбольный клуб «Алеут» из Шкотовского района Приморья привлек внимание крупнейшего спортивного издания страны Sports.ru (18+). История о том, как энтузиасты развивают футбол в отдаленных поселках, вдохновила федеральные СМИ.

Внимание к приморскому клубу привлекло его участие в престижном конкурсе «Россия — футбольная страна» (6+), где «Алеут» представил проект «Футбол в селах». Инициатива вошла в двадцатку лучших проектов страны, что стало значимым признанием работы клуба на федеральном уровне.

Фото: ДФК «Алеут»

Основатель клуба Иван Иваница сумел объединить ребят из нескольких населенных пунктов округа — Подъяпольского, Штыково, Смоляниново, Новонежино и Шкотово. За несколько лет существования проекта число воспитанников выросло почти в пять раз — с 40 до 190 человек.

«Было время, нас не пускали в школы — все-таки залы маленькие и не предназначенные для футбола, поэтому боялись, что мы что-то разобьем или испортим, несмотря на наши гарантии», — вспоминает Иван Иваница. Сейчас ситуация изменилась, особенно в Смоляниново, где появилось малоформатное искусственное поле и спорткомплекс.

Фото: ДФК «Алеут»

Особую гордость клуба составляют 11 воспитанников из детского дома поселка Мысовое. За два года занятий ребята значительно улучшили не только спортивные показатели, но и успеваемость в школе. Футбол стал для них настоящей отдушиной.

«Очень здорово, что о наших шкотовских ребятах-футболистах узнает все больше людей. Внимание федеральных СМИ и соцсетей говорит о том, что команда детского футбольного клуба „Алеут“ все делает правильно. Со своей стороны мы гордимся тем, что наша помощь приносит высокие результаты, самый главный из которых — это рост числа маленьких жителей Шкотовского района, систематически занимающихся спортом. В новом 2025 году мы продолжим идти тем же путем», — отмечает генеральный директор ООО «Порт „Вера“ Евгений Диев, чье предприятие оказывает существенную поддержку клубу в организации выездных соревнований и турниров.

В планах руководства клуба — открытие секций в каждом поселении Шкотовского района с профессиональными тренерами и современной инфраструктурой. Главная цель остается неизменной — сделать футбол доступным для всех детей района, независимо от их места жительства.

Фото: ДФК «Алеут»
#Новости#Спорт#Дальний Восток#Футбол#Детский дом#Инфраструктура#Приморский край#Приморье#Шкотовский район#Алеут
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