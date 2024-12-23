Юные футболисты из приморской глубинки покорили федеральные спортивные СМИ

Posted 23 декабря, 06:25
Published 23 декабря, 06:25
Modified 23 декабря, 06:27
Updated 23 декабря, 06:27
Внимание к приморскому клубу привлекло его участие в престижном конкурсе «Россия — футбольная страна» (6+), где «Алеут» представил проект «Футбол в селах». Инициатива вошла в двадцатку лучших проектов страны, что стало значимым признанием работы клуба на федеральном уровне.
Основатель клуба Иван Иваница сумел объединить ребят из нескольких населенных пунктов округа — Подъяпольского, Штыково, Смоляниново, Новонежино и Шкотово. За несколько лет существования проекта число воспитанников выросло почти в пять раз — с 40 до 190 человек.
«Было время, нас не пускали в школы — все-таки залы маленькие и не предназначенные для футбола, поэтому боялись, что мы что-то разобьем или испортим, несмотря на наши гарантии», — вспоминает Иван Иваница. Сейчас ситуация изменилась, особенно в Смоляниново, где появилось малоформатное искусственное поле и спорткомплекс.
Особую гордость клуба составляют 11 воспитанников из детского дома поселка Мысовое. За два года занятий ребята значительно улучшили не только спортивные показатели, но и успеваемость в школе. Футбол стал для них настоящей отдушиной.
«Очень здорово, что о наших шкотовских ребятах-футболистах узнает все больше людей. Внимание федеральных СМИ и соцсетей говорит о том, что команда детского футбольного клуба „Алеут“ все делает правильно. Со своей стороны мы гордимся тем, что наша помощь приносит высокие результаты, самый главный из которых — это рост числа маленьких жителей Шкотовского района, систематически занимающихся спортом. В новом 2025 году мы продолжим идти тем же путем», — отмечает генеральный директор ООО «Порт „Вера“ Евгений Диев, чье предприятие оказывает существенную поддержку клубу в организации выездных соревнований и турниров.
В планах руководства клуба — открытие секций в каждом поселении Шкотовского района с профессиональными тренерами и современной инфраструктурой. Главная цель остается неизменной — сделать футбол доступным для всех детей района, независимо от их места жительства.