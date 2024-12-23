Юные футболисты из приморской глубинки покорили федеральные спортивные СМИ

«Было время, нас не пускали в школы — все-таки залы маленькие и не предназначенные для футбола, поэтому боялись, что мы что-то разобьем или испортим, несмотря на наши гарантии», — вспоминает Иван Иваница. Сейчас ситуация изменилась, особенно в Смоляниново, где появилось малоформатное искусственное поле и спорткомплекс.