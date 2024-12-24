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Posted 24 декабря, 01:15

Published 24 декабря, 01:15

Modified 24 декабря, 01:17

Updated 24 декабря, 01:17

Появился график работы больниц и поликлиник на праздниках в Приморье

К врачу под Новый год: как будут работать больницы на праздниках в Приморье?

24 декабря 2024, 01:15
Фото: 1MI.

Появился график работы больниц и поликлиник на праздниках в Приморье

Жителям Приморья будут оказывать медицинскую помощь и в праздничные дни. В какое время можно попасть в поликлинику — читайте в материале «Восток-Медиа».

В новогодние праздники медицинские учреждения Приморья перейдут на особый режим работы, чтобы обеспечить жителей необходимой медицинской помощью.

В краевом минздраве сообщили, что экстренная медицинская помощь будет предоставляться в круглосуточном режиме. Это касается служб скорой помощи, травматологических пунктов, больниц и родильных домов.

Поликлиники также изменят график работы. В неотложном порядке пациенты смогут обращаться за помощью:

  • 28 декабря с 8:00 до 13:00;
  • 30 декабря с 8:00 до 17:00;
  • 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 13:00.

Лаборатории и отделения функциональной диагностики будут работать по следующему графику:

  • 30 декабря с 8:00 до 19:00;
  • с 3 по 8 января с 9:00 до 13:00.

В праздничные дни пациенты с высокой температурой могут обратиться в инфекционные кабинеты без предварительной записи, при этом необходимо иметь при себе паспорт. Инфекционные кабинеты будут работать:

  • 30 декабря с 8:00 до 19:00;
  • с 3 по 4 января с 8:00 до 18:00;
  • 6 и 8 января с 8:00 до 15:00.

С 9 января все поликлиники Приморского края вернутся к обычному графику работы.

Особый режим работы в учреждениях здравоохранения ввели для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье граждан в период новогодних праздников, когда традиционно увеличивается количество обращений за медицинской помощью.

Жители Приморья могут быть уверены в доступности необходимых медицинских услуг в любое время суток.

#Общество
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