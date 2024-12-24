К врачу под Новый год: как будут работать больницы на праздниках в Приморье?

Posted 24 декабря, 01:15
Published 24 декабря, 01:15
Modified 24 декабря, 01:17
Updated 24 декабря, 01:17
В новогодние праздники медицинские учреждения Приморья перейдут на особый режим работы, чтобы обеспечить жителей необходимой медицинской помощью.
В краевом минздраве сообщили, что экстренная медицинская помощь будет предоставляться в круглосуточном режиме. Это касается служб скорой помощи, травматологических пунктов, больниц и родильных домов.
Поликлиники также изменят график работы. В неотложном порядке пациенты смогут обращаться за помощью:
Лаборатории и отделения функциональной диагностики будут работать по следующему графику:
В праздничные дни пациенты с высокой температурой могут обратиться в инфекционные кабинеты без предварительной записи, при этом необходимо иметь при себе паспорт. Инфекционные кабинеты будут работать:
С 9 января все поликлиники Приморского края вернутся к обычному графику работы.
Особый режим работы в учреждениях здравоохранения ввели для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье граждан в период новогодних праздников, когда традиционно увеличивается количество обращений за медицинской помощью.
Жители Приморья могут быть уверены в доступности необходимых медицинских услуг в любое время суток.