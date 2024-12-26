Во Владивостоке прошла вторая в 2024 году «Ёлка желаний»

Мечты у всех разные: велосипеды, электросамокат, гитара. Много творческих пожеланий: побывать в закулисье цирка, выступить на сцене театра, и даже попробовать себя в роли пилота. Символично, что именно эта мечта попала на исполнение к командиру авиационного звена, участнику СВО, который награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени с мечами», медалью «За отвагу» Алексею Ефимову.