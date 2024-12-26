Во Владивостоке прошла вторая в 2024 году «Ёлка желаний»

Posted 26 декабря, 16:10
Published 26 декабря, 16:10
Modified 26 декабря, 16:12
Updated 26 декабря, 16:12
На шарах ёлки скрываются новогодние пожелания детей участников СВО, ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации, имеют проблемы со здоровьем, а также юных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Мечты у всех разные: велосипеды, электросамокат, гитара. Много творческих пожеланий: побывать в закулисье цирка, выступить на сцене театра, и даже попробовать себя в роли пилота. Символично, что именно эта мечта попала на исполнение к командиру авиационного звена, участнику СВО, который награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени с мечами», медалью «За отвагу» Алексею Ефимову.
«Мечтать важно не только для ребёнка, мечтать важно всем — и взрослым, и детям. Мне попалось желание парня, который мечтает побывать в роли пилота. Я сам лётчик, летал на самых современных истребителях, которые есть. И помню, в детстве спрашивал своего отца, что за белые полосы появляются в небе. Это оказались самолеты. И это была моя мечта. Я буду очень рад выполнить желание этого ребёнка, и может быть одним лётчиком в наших стройных рядах станет больше», — отметил участник проекта «Время Героев» Алексей Ефимов.
Такие «Ёлки желаний» проходят по всему Приморскому краю. В акции традиционно участвует «Единая Россия». Свои шарики с детскими мечтами уже сняли секретарь регионального отделения партии, губернатор Приморья Олег Кожемяко, сенатор РФ, депутаты всех уровней законодательной власти, представители исполнительной власти и множество неравнодушных жителей Приморского края. При этом часть желаний приморские волшебники уже исполнили, но чудеса продолжатся и после Нового года.
«Не первый год принимаю участие в акции „Ёлка желаний“, в этом году я поучаствовала еще и онлайн на сайте ёлкажеланий.рф. Выбрала семью с двумя детками, одному мальчику три года, другому — шесть. В январе они получат свои подарки: надувную лодку и батут. А сегодня я сняла шар и выбрала подарок — сюрприз для восьмилетней девочки из Дальнегорска. Девочка увлекается рисованием, поэтому, я думаю, подарок будет связан с художественной темой, творческого развития ребёнка. Призываю всех принять участие в благотворительной акции, выбрать любую семью и подарить им настоящее новогоднее чудо», — заключила бизнес-омбудсмен Приморья, активист партпроекта «Женское движение Единой России» Наталия Кошелева.
Напомним, что «Ёлка желаний» проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2018 года. В этом году официальный старт акции был дан 5 декабря, когда в Центральном выставочном зале «Манеж» глава государства снял три открытки с желаниями детей из Белгородской и Московской областей, а также Донецкой Народной республики.