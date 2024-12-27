Айти-волонтеры разработали цифровую систему помощи нуждающимся

Posted 27 декабря, 15:30
Published 27 декабря, 15:30
Modified 27 декабря, 15:30
Updated 27 декабря, 15:30
Упорядочить структуру удалось команде айти-добровольцев, которую собрал математик и программист Иван Виноградов-Ивановский из Ростова-на-Дону: айтишники разработали цифровую онлайн-систему, благодаря которой смогли оптимизировать процессы обработки заявок и передачи адресной помощи.
— Впервые мы приехали в пункт временного размещения в Таганроге в марте 2022 года, тогда был большой поток пострадавших из Мариуполя, — рассказал Иван. — Люди были дезориентированы и подавлены, они не понимали, что им теперь делать. Не было никаких инструкций, памяток, консультантов. Как найти пропавших близких, к кому обращаться, какие документы теперь нужны, можно ли получить компенсацию? Они ничего не знали.
Проект «Долг по доброй воле» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Иван с друзьями пришли на помощь людям: они сами искали в интернете сайты и телефоны с информацией для беженцев, но из-за перегруженности линии дозвониться не удавалось. Тогда ребята поняли, что нужно брать инициативу в свои руки и наводить порядок в этой неразберихе. Изначально для информационно-организационных целей были созданы телеграм-бот, где размещались заявки от пострадавших, и сайт со статистикой заявок. Их было катастрофически много, при этом многие содержали похожие запросы — по продуктам, средствам гигиены, лекарствам, одежде, детским принадлежностям. Чтобы решить эту проблему, цифровые волонтеры разработали функцию выгрузки обобщенной таблицы заявок из телеграм-бота — это облегчило задачу по организации массовых закупок необходимых товаров, которые позволяли экономить время, деньги и формировать удобные финансовые отчеты о расходовании донатов. Кроме того, эта система позволила минимизировать личное общение с нуждающимися, которое отнимало много времени и требовало эмоционального вовлечения — автоматическая обработка заявок давала возможность волонтерам освободить больше времени на решение прочих организационных вопросов.
Система ростовских айтишников разработана таким образом, что не собирает персональные данные — волонтеры не видят реальных адресов и номеров телефонов, настоящих имен, таким образом, процесс оказания помощи стал более безопасным для обеих сторон.
— Наша система напоминает CRM-службы курьерской доставки и функционирует так: «маркетплейс» (в данном случае это платформа цифровой помощи) ищет поставщиков (меценатов, благотворителей), доставляет товары на склад (имеется в виду гуманитарный), — объясняет Виноградов-Ивановский. — Клиенты (нуждающиеся люди) оформляют заказы, после чего с помощью «маркетплейса» (нашей платформы) волонтеры формируют логистику по направлениям — до пунктов выдачи либо лично в руки.
Некоторые идеи цифровой системы помощи сегодня вызывают сопротивление, в основном, со стороны добровольцев: не все хотят переучиваться, вникать, даже понимая, что такое средство ощутимо поможет систематизировать и ускорить многие процессы, многим гораздо проще отвечать на запросы вручную и составлять рукописные списки. Но программисты считают, что новая система, благодаря примеру ее успешного использования, постепенно будет охватывать все больше добровольческих организаций, и даже за последний год их количество существенно выросло.
— Наша миссия — вести работу до последней заявки, пока все пострадавшие не получат необходимую помощь, — делится Иван. — Я четко осознаю недостаточность частичных, фрагментарных полумер. Встретить на границе, снабдить гуманитарной помощью, чтобы успокоить совесть, почувствовать себя героем и забыть — это не про нас. Поэтому мы будем развивать свою деятельность и дальше. Также есть идея ввести индивидуальный патронаж — чтобы у каждого нуждающегося был свой персональный куратор, поддерживающий его на пути к полному восстановлению.
Иван убежден, что эта система имеет широкий потенциал применения: учет потребностей людей, поиск и распределение ресурсов, взаимодействие между нуждающимися, волонтерами и благотворителями — все это может пригодиться в будущем в различных условиях, будь то природные катаклизмы или другие чрезвычайные ситуации.
— Для этого нужна целая армия волонтеров, которую необходимо снабдить мощными организационными инструментами и технологиями. Я бы назвал этот проект народными «Госуслугами», только такой гигант сможет глобально решать проблемы. Но гиганта невозможно построить одномоментно, потребуется время, чтобы вырастить и соотнести с конкретными задачами и реальной пользой, поэтому наша работа не завершена. Цифровая система помощи — первый маленький шаг на пути к нашей цели, — подытожил программист. — Пока эта деятельность похожа на тушение пожара — горит здесь и сейчас. Но в целом цифровая система помощи — это огромная работа, требующая как минимум целой «пятилетки». И потому мне очень хочется обратить внимание властей, и особенно министерства цифрового развития, на нашу инициативу. Мы готовы к совместной работе на благо нашей страны.
Ростовчанин признается, что главная мотивация в его общественной деятельности — это собственная семья и трое детей. Поэтому Иван старается уже сегодня, здесь и сейчас, сделать все, чтобы мир и общество, в котором они живут, будут взрослеть и формировать свою личность, стали более надежными, безопасными. Для этого он на регулярной основе проводит встречи с различными добровольческими организациями, обращается к представителям власти, публикует подробные инструкции по пользованию цифровой системой помощи на личных страницах в социальных сетях, проводит просветительскую работу, развеивая мифы и подкрепляя свою идею аргументами и успешными примерами.