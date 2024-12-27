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Posted 27 декабря, 07:43

Published 27 декабря, 07:43

Modified 27 декабря, 07:45

Updated 27 декабря, 07:45

Во Владивостоке задержаны участники драки на улице Алеутской

Драка развернулась в самом центре Владивостока — участников задержали

27 декабря 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney.

Во Владивостоке задержаны участники драки на улице Алеутской

Сюжет
Хулиганство
Двое владивостокцев устроили драку в самом центре города. После этого их пришлось искать полиции.

Сотрудники полиции Владивостока задержали двух участников драки, произошедшей на улице Алеутской. Инцидент был зафиксирован на видеозаписи, размещенной в социальных сетях, что привлекло внимание правоохранительных органов.

Полицейские установили личности и местонахождение участников — 34-летнего и 24-летнего мужчин, жителей города. Их задержали.

Оба задержанных были доставлены в отдел полиции № 4 УМВД России по Владивостоку. В отношении одного из них составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за мелкое хулиганство.

Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента и призывает граждан сообщать о подобных происшествиях для обеспечения общественного порядка.

#Новости#Владивосток#Хулиганство#Полиция#Драка#Задержание#Приморский край#Происшествия
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