Драка развернулась в самом центре Владивостока — участников задержали

Posted 27 декабря, 07:43
Published 27 декабря, 07:43
Modified 27 декабря, 07:45
Updated 27 декабря, 07:45
Сотрудники полиции Владивостока задержали двух участников драки, произошедшей на улице Алеутской. Инцидент был зафиксирован на видеозаписи, размещенной в социальных сетях, что привлекло внимание правоохранительных органов.
Полицейские установили личности и местонахождение участников — 34-летнего и 24-летнего мужчин, жителей города. Их задержали.
Оба задержанных были доставлены в отдел полиции № 4 УМВД России по Владивостоку. В отношении одного из них составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за мелкое хулиганство.
Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах инцидента и призывает граждан сообщать о подобных происшествиях для обеспечения общественного порядка.