Максим Иванов: Мы доказали, что мы партия-победитель — это главный итог 2024 года

Напомним, что прошедшие в Единый день голосования в сентябре уходящего года в Хабаровском крае выборы стали для «Единой России» триумфальными. Кандидаты от партии одержали победу во всех 43 избирательных кампаниях, состоявшихся в регионе. Главный результат — победа на губернаторских выборах выдвинутого партией кандидата Дмитрия Демешина. Также единороссы взяли большинство мандатов на выборах в Законодательную Думу региона. Эти результаты особенно показательны, если учесть, что в 2018–2019 годах «Единая Россия» практически полностью утратила политическое влияние в регионе, превратившись из «партии власти» в оппозицию.