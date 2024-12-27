Максим Иванов: Мы доказали, что мы партия-победитель — это главный итог 2024 года

Posted 27 декабря, 06:09
Published 27 декабря, 06:09
Modified 27 декабря, 06:11
Updated 27 декабря, 06:11
Максим Иванов отметил, что депутаты приступили к своим обязанностям совсем недавно, и, казалось бы, ещё рано говорить о каких-то конкретных результатах, тем не менее, разговор об итогах года получился содержательным.
— На самом деле работа этого состава депутатского корпуса началась ещё весной — определение наиболее достойных кандидатов и их выдвижение, работа с избирателями, формирование программ и планов. Таким образом, важный итог уходящего года для депутатов уже в том, что мы все вместе доказали: мы партия — победитель, мы — настоящая команда. Партия Президента. Команда Губернатора, — рассказал секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России».
Кроме того, как сообщил политик, представители реготделения ещё раз обсудили с депутатами итоги всероссийского съезда партии, сделали акцент на задачах, которые поставили перед партийцами глава государства, губернатор Хабаровского края, партийное руководство и избиратели.
— Ну и конечно, мы поздравили друг друга с наступающим Новым Годом и пожелали не останавливаться на достигнутом. Чтобы наступающий 2025-й год мы также смогли записать себе в актив. Мы прекрасно понимаем, что сделать это можно только благодаря упорной работе, благодаря искреннему отношению к нашему Хабаровскому краю и к каждому его жителю, — подытожил Максим Иванов.
Напомним, что прошедшие в Единый день голосования в сентябре уходящего года в Хабаровском крае выборы стали для «Единой России» триумфальными. Кандидаты от партии одержали победу во всех 43 избирательных кампаниях, состоявшихся в регионе. Главный результат — победа на губернаторских выборах выдвинутого партией кандидата Дмитрия Демешина. Также единороссы взяли большинство мандатов на выборах в Законодательную Думу региона. Эти результаты особенно показательны, если учесть, что в 2018–2019 годах «Единая Россия» практически полностью утратила политическое влияние в регионе, превратившись из «партии власти» в оппозицию.