Юные хоккеисты Врангеля покоряют новую ледовую арену: от 4-х лет и бесплатно

В последние дни декабря в «Восточном» будет особенно «жарко». Здесь не только продолжатся шоу, но и состоятся новогодние турниры по хоккею. Сражаться на льду будут как взрослые, так и детско-подростковые команды. Ранее ребята из ХК «Восточник» показали своё мастерство на «Кубке Урала» в городе Верхняя Пышма, обыграв противников из Луганска и Ревды. Теперь они готовятся продемонстрировать свои игровые навыки и волю к победе местным болельщикам.