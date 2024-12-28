Юные хоккеисты Врангеля покоряют новую ледовую арену: от 4-х лет и бесплатно

Posted 28 декабря, 01:50
Published 28 декабря, 01:50
Modified 28 декабря, 01:52
Updated 28 декабря, 01:52
Для ребят это — большое событие, ведь долгие годы они мечтали о возможности тренироваться круглогодично и проводить соревнования у себя дома.
На коньки встали и новобранцы, самым маленьким из которых нет еще и 4-х лет. Под руководством опытных тренеров они делают на льду свои первые шаги.
Тем временем набор детей в бесплатную секцию хоккея продолжается. Обучение проходит на бесплатной основе для всех желающих.
Открытие Ледового спорткомплекса положило начало и развитию фигурного катания в поселке Врангель — первые занятия с профессиональным тренером состоятся уже в январе.
Добавим, современный спортивный центр обещает стать не только базой для подготовки спортсменов, но и площадкой для проведения культурно-массовых мероприятий. С 21 декабря здесь проходят новогодние шоу. АО «Восточный Порт» подготовил для гостей СК «Восточный» настоящую зимнюю сказку с участием творческих групп из Владивостока, Деда Мороза и Снегурочки. Теперь подобные представления станут доброй традицией, говорят портовики.
В последние дни декабря в «Восточном» будет особенно «жарко». Здесь не только продолжатся шоу, но и состоятся новогодние турниры по хоккею. Сражаться на льду будут как взрослые, так и детско-подростковые команды. Ранее ребята из ХК «Восточник» показали своё мастерство на «Кубке Урала» в городе Верхняя Пышма, обыграв противников из Луганска и Ревды. Теперь они готовятся продемонстрировать свои игровые навыки и волю к победе местным болельщикам.
Отметим, что площадь нового объекта — более 6 тысяч квадратных метров, при этом ледовое поле с трибунами занимает почти 2500 квадратных метров. Одновременно в Ледовом спорткомплексе могут тренироваться до 70 спортсменов, а после открытия секции настольного тенниса, залов силовой тренировки, фитнеса и восточных единоборств дневная проходимость СК «Восточный» составит около тысячи человек.
«Мы традиционно поддерживаем развитие спорта в Находкинском городском округе: строим и оснащаем спортивные объекты, помогаем организовать тренировочный процесс для детско-юношеских команд, принимающих участие в соревнованиях разного уровня. Развиваем профессиональный спорт и делаем любительский спорт доступным для всех жителей посёлка», — прокомментировал управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.