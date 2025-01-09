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Posted 9 января, 11:07

Published 9 января, 11:07

Modified 9 января, 11:07

Updated 9 января, 11:07

Как провести вечер в Приморье: катки, горнолыжные комплексы и новогодние гулянья

Зимние развлечения во Владивостоке и Приморье: вечерний досуг на свежем воздухе

9 января 2025, 11:07

Как провести вечер в Приморье: катки, горнолыжные комплексы и новогодние гулянья

Во Владивостоке и Приморье в зимние праздники предложены разнообразные развлечения на свежем воздухе, от катания на коньках до вечерних прогулок по украшенному городу.

Зимние вечера в Приморье — это отличное время для активного отдыха и праздничных прогулок. В Владивостоке и пригородах предлагаются различные варианты досуга на свежем воздухе, которые помогут создать незабываемую атмосферу новогодних праздников.

Центр Владивостока в новогодние выходные преображается благодаря ярким огням и иллюминациям. Прогулки по Светланской улице, Спортивной набережной и вдоль Цесаревича будут сопровождаться красивыми новогодними украшениями. Важной достопримечательностью города становится главная елка на центральной площади, которая — отличное место для фотосессий и встреч с друзьями.

Для любителей активных зимних развлечений, в городе работают несколько открытых катков, включая популярный каток на центральной площади, а также катки в парке Минного городка и на стадионе «Авангард». Ожидаются не только катания на коньках, но и участие в праздничных мероприятиях.

Новогодние праздничные активности также доступны в городских парках Владивостока, таких как Покровский парк и парк Минного городка, где проводятся вечерние мероприятия, конкурсы и выступления артистов.

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