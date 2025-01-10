Демешин: Мы расширяем возможности карьерного роста для ветеранов и участников СВО

— Честность, принципиальность, командная слаженность и настоящий патриотизм — отличительные черты защитников нашего Отечества. Убеждён, что именно такие качества нужны и на гражданской службе, в работе на благо жителей края. Президент Владимир Путин подчёркивает, что «именно из таких людей, из участников боевых действий, мы должны в будущем формировать настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию». По его поручению мы расширяем возможности профессиональной подготовки и карьерного роста для ветеранов и действующих участников СВО, запуская собственную программу, — прокомментировал глава региона.