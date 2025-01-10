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Posted 10 января, 06:17

Published 10 января, 06:17

Modified 10 января, 06:19

Updated 10 января, 06:19

Демешин: Мы расширяем возможности карьерного роста для ветеранов и участников СВО

Демешин: Мы расширяем возможности карьерного роста для ветеранов и участников СВО

10 января 2025, 06:17
Фото: Телеграм-канал «ДЕМЕШИН».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл заседание оргкомитета программы обучения участников и ветеранов СВО. Это региональный проект, разработанный по аналогии с федеральным проектов «Время героев». В Хабаровском крае он получил название «Герои Vостока».

— Честность, принципиальность, командная слаженность и настоящий патриотизм — отличительные черты защитников нашего Отечества. Убеждён, что именно такие качества нужны и на гражданской службе, в работе на благо жителей края. Президент Владимир Путин подчёркивает, что «именно из таких людей, из участников боевых действий, мы должны в будущем формировать настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию». По его поручению мы расширяем возможности профессиональной подготовки и карьерного роста для ветеранов и действующих участников СВО, запуская собственную программу, — прокомментировал глава региона.

Чтобы принять участие в отборе, нужно в период с 20 января до 21 февраля заполнить анкету и направить эссе. Соответствующая форма будет доступна на сайте платформы «Россия — страна возможностей». Для военнослужащих, находящихся в данный момент в зоне СВО, предусмотрены более гибкие условия. После завершения подачи заявок последует дистанционный этап отбора.

Сам процесс обучения и стажировок стартует с 1 апреля и продлится до 30 ноября 2025 года. Выпускники программы будут работать в органах исполнительной власти Хабаровского края, администрациях муниципалитетов, региональных отделениях общероссийских организаций.

Отметим, что социальная адаптация ветеранов СВО является сегодня одной и приоритетных задач для всех уровней власти, и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уделяет этому направлению работы особое внимание. Хабаровский край стал первым регионом РФ, который запустил региональный аналог программы «Время героев», призванный помочь демобилизованным ветеранам сделать карьеру в мирной жизни, а при необходимости получить новую профессию.

#Хабаровский край
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