Школу для участников гуманитарных миссий на новых территориях РФ провели в ДВФУ

Posted 13 января, 23:45
Published 13 января, 23:45
Modified 14 января, 02:07
Updated 14 января, 02:07
На протяжении трех дней — с 10 по 12 января — активисты университета, уже имеющие за плечами опыт помощи жителям новых регионов страны, поделились знаниями со студентами, которым только предстоит участие в миссии. Кроме того, с участниками школы провели занятия приглашенные эксперты — волонтеры ДВФУ узнали больше о тактической медицине, организации быта и освоили другие навыки, которые могут пригодиться при работе в прифронтовых регионах страны.
Участники школы получили исчерпывающую информацию об организационных особенностях гуманитарных миссий ДВФУ, их целях и задачах. Программа включала в себя практические занятия по организации быта, основам оказания первой помощи с использованием современных средств и эффективному взаимодействию с гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.
Лекции для слушателей провели опытные волонтеры, уже принимавшие участие в работе на новых территориях. Все выпускники школы волонтеров получили сертификаты, подтверждающие их готовность к участию в гуманитарных инициативах ДВФУ.
«Студенты, которые вернулись из гуманитарных миссий, активно передают свой опыт и знания новым отрядам волонтеров, формируя крепкую и эффективную систему подготовки будущих участников этих важных проектов. Мы видим, что интерес учащихся к поддержке жителей освобожденных регионов постоянно растет — если в первой гуманитарной миссии участвовали всего два человека, то теперь к отправке в составе следующей группы уже готовятся 16 наших студентов, а число желающих стать волонтерами на новых территориях исчисляется десятками», — отметил проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович.
Отметим, в ДВФУ действуют 12 студенческих объединений патриотической направленности, которые активно участвуют в поддержке семей участников СВО и сборе гуманитарных грузов. В 2023 году более 10 тысяч студентов ДВФУ приняли участие в патриотических лекциях и открытых диалогах с участниками специальной военной операции.