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Posted 13 января, 23:45

Published 13 января, 23:45

Modified 14 января, 02:07

Updated 14 января, 02:07

Школу для участников гуманитарных миссий на новых территориях РФ провели в ДВФУ

Школу для участников гуманитарных миссий на новых территориях РФ провели в ДВФУ

13 января 2025, 23:45
Фото: пресс-служба ДВФУ.
Сюжет
ДВФУ
Одним из первых мероприятий года в Дальневосточном федеральном университете стала школа волонтеров гуманитарных миссий.

На протяжении трех дней — с 10 по 12 января — активисты университета, уже имеющие за плечами опыт помощи жителям новых регионов страны, поделились знаниями со студентами, которым только предстоит участие в миссии. Кроме того, с участниками школы провели занятия приглашенные эксперты — волонтеры ДВФУ узнали больше о тактической медицине, организации быта и освоили другие навыки, которые могут пригодиться при работе в прифронтовых регионах страны.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Участники школы получили исчерпывающую информацию об организационных особенностях гуманитарных миссий ДВФУ, их целях и задачах. Программа включала в себя практические занятия по организации быта, основам оказания первой помощи с использованием современных средств и эффективному взаимодействию с гражданами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Лекции для слушателей провели опытные волонтеры, уже принимавшие участие в работе на новых территориях. Все выпускники школы волонтеров получили сертификаты, подтверждающие их готовность к участию в гуманитарных инициативах ДВФУ.

Фото: пресс-служба ДВФУ
«Студенты, которые вернулись из гуманитарных миссий, активно передают свой опыт и знания новым отрядам волонтеров, формируя крепкую и эффективную систему подготовки будущих участников этих важных проектов. Мы видим, что интерес учащихся к поддержке жителей освобожденных регионов постоянно растет — если в первой гуманитарной миссии участвовали всего два человека, то теперь к отправке в составе следующей группы уже готовятся 16 наших студентов, а число желающих стать волонтерами на новых территориях исчисляется десятками», — отметил проректор по молодежной политике ДВФУ Александр Кайданович.
Фото: пресс-служба ДВФУ

Отметим, в ДВФУ действуют 12 студенческих объединений патриотической направленности, которые активно участвуют в поддержке семей участников СВО и сборе гуманитарных грузов. В 2023 году более 10 тысяч студентов ДВФУ приняли участие в патриотических лекциях и открытых диалогах с участниками специальной военной операции.

#Новости#Общество#Владивосток#Студенты#ДВФУ#Волонтеры#Приморский край#Специальная военная операция
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