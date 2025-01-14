Школу для участников гуманитарных миссий на новых территориях РФ провели в ДВФУ

На протяжении трех дней — с 10 по 12 января — активисты университета, уже имеющие за плечами опыт помощи жителям новых регионов страны, поделились знаниями со студентами, которым только предстоит участие в миссии. Кроме того, с участниками школы провели занятия приглашенные эксперты — волонтеры ДВФУ узнали больше о тактической медицине, организации быта и освоили другие навыки, которые могут пригодиться при работе в прифронтовых регионах страны.