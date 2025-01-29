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Posted 29 января, 02:21

Published 29 января, 02:21

Modified 29 января, 07:24

Updated 29 января, 07:24

Дмитрий Демешин предложил дополнить программу «Герои Vостока»

Дмитрий Демешин предложил дополнить программу «Герои Vостока»

29 января 2025, 02:21
Фото: Правительство Хабаровского края.
Профессиональная переподготовка участников СВО и их дальнейшая адаптация к мирной жизни стала главной темой аппаратного совещания в правительстве Хабаровского края под руководством Дмитрия Демешина. Его участники обсудили запуск в регионе программы обучения ветеранов СВО «Герои Vостока».

Пока федеральный оператор дорабатывает электронную платформу для регистрации на обучение, отбор кандидатов в Хабаровском крае идет в ручном режиме. Его проводят социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества».

— Коллеги, никто не должен получить отказ! В первую очередь, конечно, нам интересны люди с опытом хозяйственного управления. Но каждый желающий должен получить максимально доступную и подробную информацию о программе, заполнить соответствующую информацию для дальнейших этапов отбора, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Глава Хабаровского края обратил внимание на одну из главных проблем кадровых программ для участников и ветеранов СВО. Условием участия в них является наличие высшего образования, однако у большей части целевой аудитории этих программ его нет. По мнению губернатора, программу необходимо дополнить, включив в неё мероприятия по содействию в получении высшего образования.

— Здесь, конечно, нужно брать кураторство по линии министерства образования и проработать какие-то образовательные стратегии, которые позволят желающим пройти обучение и перейти в иную профессиональную категорию. Плюс возможности переподготовки посмотреть, что край может предложить, — заявил губернатор.

Дмитрий Демешин поручил социальному блоку правительства края представить предложения о возможностях обучения и профессиональной переподготовки участников и ветеранов специальной военной операции на базе организаций и учреждений региона.

Губернатор также поднял актуальный вопрос социальной адаптации участников СВО, вернувшихся домой. Дмитрий Демешин отметил, что органы власти должны уделять особое внимание демобилизованным бойцам. Необходимо понимать их дальнейшую занятость, образовательные и профессиональные стратегии, а также условия, которые для них созданы. Глава региона поручил своим заместителям дать конкретные предложения от отраслей по дальнейшему трудоустройству участников СВО.

— Мы должны не просто понимать судьбу каждого бойца — мы реально должны их сопроводить. Выращивать новое поколение людей, не упустить их. Это наши люди, и нельзя допустить, чтобы они остались без нашего внимания, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
#Хабаровский край
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