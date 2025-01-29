Дмитрий Демешин предложил дополнить программу «Герои Vостока»

Глава Хабаровского края обратил внимание на одну из главных проблем кадровых программ для участников и ветеранов СВО. Условием участия в них является наличие высшего образования, однако у большей части целевой аудитории этих программ его нет. По мнению губернатора, программу необходимо дополнить, включив в неё мероприятия по содействию в получении высшего образования.